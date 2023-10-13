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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Уэльс
FIFA #33
 
Позже
Хорватия
FIFA #6
Прогнозы 46
Уэльс 4.3% (2)
X 10.9% (5)
Хорватия 84.8% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Хорватия
4.10
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3.45
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2.06
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Хорватия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2
1:1
Е2
2:1
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.2
Мур Киффер 1 0.2
Джеймс Дэниэл 1 0.2
Брукс Дэвид 1 0.2
Бродхед Нейтан 1 0.2
Ремзи Аарон 1 (1) 0.2
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 0.6
Петкович Бруно 2 0.4
Ковачич Матео 2 0.4
Пашалич Марио 1 0.2
Иванушец Лука 1 0.2
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 2 0
Мур Киффер 0 1
Моррелл Джозефф 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Уильямс Неко 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 2 0
Модрич Лука 1 0
Брозович Марсело 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0
Юранович Йосип 1 0
Станишич Йосип 1 0

Результаты матчей

Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Уэльс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хорватия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0
Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4
Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3

Результаты матчей

Уэльс
Хорватия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Хорватия
 Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
3.
Уэльс
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
4.
Армения
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5.
Латвия
 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Латвия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Уэльс 4.3% (2)
    X 10.9% (5)
    Хорватия 84.8% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Хорватия
    4.10
    Реклама, pari.ru
    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    2.06
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    Прогнозы на матч Уэльс - Хорватия

    Исход игры
    Уэльс
    4.3% (2)
    Ничья
    10.9% (5)
    Хорватия
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    47.8% (22)
    0:1 Хорватия
    13% (6)
    0:2 Хорватия
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    1:3 Хорватия
    8.7% (4)
    2:1 Уэльс
    4.3% (2)
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    Уэльс
    Хорватия
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