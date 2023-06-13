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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Уэльс
FIFA #26
 
Позже
Армения
FIFA #97
Прогнозы 65
Уэльс 86.2% (56)
X 7.7% (5)
Армения 6.2% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Армения
9.00
4.92
8.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.5
Бродхед Нейтан 1 0.5
Джеймс Дэниэл 0 0
Мефам Крис 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Гарри 1 0
Ампаду Этан 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0

Результаты матчей

Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2
США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3
Армения
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2
Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1

Результаты матчей

Уэльс
Армения

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Уэльс
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Турция
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Латвия
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Турция
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Латвия
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 65
    Уэльс 86.2% (56)
    X 7.7% (5)
    Армения 6.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Армения
    9.00
    4.92
    8.63
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уэльс - Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Уэльс - Армения

    Исход игры
    Уэльс
    86.4% (57)
    Ничья
    7.6% (5)
    Армения
    6.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Уэльс
    33.3% (22)
    2:0 Уэльс
    18.2% (12)
    1:0 Уэльс
    16.7% (11)
    3:1 Уэльс
    4.5% (3)
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    Уэльс
    Армения
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