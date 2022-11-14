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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

КАМАЗ
 
Позже
Звезда Санкт-Петербург
Прогнозы 56
КАМАЗ 91.1% (51)
X 3.6% (2)
Звезда Санкт-Петербург 5.4% (3)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикоев Асланбек 1 0.5
_Tarasenko Z. 1 0.5
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суконкин Дмитрий 2 0.5
Першин Матвей 2 0.5
Першин Никита 2 (1) 0.5
Кудряшов Павел 1 0.25
Великородный Дмитрий 1 0.25
Евсютин Степан 1 (1) 0.25

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Звезда Санкт-Петербург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Игорь 1 0
Игнатович Евгений 1 0
Орлов Андрей 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Звезда Санкт-Петербург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Звезда Санкт-Петербург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
КАМАЗ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Звезда Санкт-Петербург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2
Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1
Звезда Санкт-Петербург
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Балтика-БФУ - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 3:2 Звезда Санкт-Петербург - Великий Новгород 5:0 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4
Луки-Энергия - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Зенит-2 4:1 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Звезда Санкт-Петербург - Родина-М 2:1 Енисей-2 - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Зоркий 1:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 4:2 Ядро - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Великий Новгород - Звезда Санкт-Петербург 0:7 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Ядро 2:1 Зенит-2 - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Динамо СПб 1:1 Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 0:0

Результаты матчей

КАМАЗ
Звезда Санкт-Петербург

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Звезда Санкт-Петербург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
3. Зенит 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Факел 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Акрон Базелюк Константин 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2022, осталось 2 дня 3 часа 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    КАМАЗ 91.1% (51)
    X 3.6% (2)
    Звезда Санкт-Петербург 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург

    Исход игры
    КАМАЗ
    91.1% (51)
    Ничья
    3.6% (2)
    Звезда Санкт-Петербург
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    41.07% (23)
    Нет
    58.93% (33)
    Популярный счёт
    2:0 КАМАЗ
    35.7% (20)
    2:1 КАМАЗ
    26.8% (15)
    1:0 КАМАЗ
    17.9% (10)
    3:0 КАМАЗ
    5.4% (3)
    3:1 КАМАЗ
    3.6% (2)
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    Звезда Санкт-Петербург
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