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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2550
Лозанна-Спорт
0'
13' Желтая карточка
Марграйттер Георг
32' Желтая карточка
Нанизаямо Микаэль
1:0
35' Гол
Кампана Леонардо
2:0
49' Пенальти
Кампана Леонардо
55' Желтая карточка
Сузуки Тоити
2:1
73' Гол
Anel Husic
3:1
81' Гол
Tote Gomes
90'+5
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
6
Абраши
Амир
3
Леняни
Эрмир
28
Герц
Кристиан
9
Демхасай
Шкельчим
19
Кампана
Леонардо
1
Кастелла
Томас
51
Anel
Husic
6
Монтейру
Элтон
37
Нанизаямо
Микаэль
24
Зохури
Армель
38
Томас
Тразье
7
Кукурузович
Степан
10
Пуэртас
Кэмерон
28
Сузуки
Тоити
21
Kouadio
Jean
11
Уаттара
Брахима
Грасcхоппер
3-4-1-2
Лозанна-Спорт
3-5-1-1

Ход матча

13'
Марграйттер Георг
 
32'
 
Нанизаямо Микаэль
35'
Кампана Леонардо
(Герц Кристиан)
1:0
49'
Кампана Леонардо
2:0
55'
 
Сузуки Тоити
60'
 
Zeki Amdouni
Пуэртас Кэмерон
60'
 
Маю Хишам
Kouadio Jean
60'
Francis Momoh
Демхасай Шкельчим
 
60'
Пушич Петар
Кавабэ Хаяо
 
73'
2:1
Anel Husic
(Уаттара Брахима)
74'
Джорджев Никола
Кампана Леонардо
 
81'
Tote Gomes
(Леняни Эрмир)
3:1
84'
 
Капо Максен
Томас Тразье
84'
 
Барес Габриэль
Кукурузович Степан
84'
 
Койл Трей
Зохури Армель
89'
Dominik Schmid2
Герц Кристиан
 
89'
Aleksandar Cvetkovic
Allan Arigoni
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кампана Леонардо 2 (1) 0.67
2. Tote Gomes 1 0.33
3. Леняни Эрмир 0 0
4. Герц Кристиан 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 0.67
2. Anel Husic 1 0.33
3. Зохури Армель 0 0
4. Kouadio Jean 0 0

Карточки

Грасcхоппер
# Игрок      
1. Абраши Амир 2 0
2. Tote Gomes 2 0
3. Марграйттер Георг 1 0
4. Герц Кристиан 1 0
5. Allan Arigoni 1 0
6. Djibril Diani 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 2 0
2. Зохури Армель 2 0
3. Монтейру Элтон 1 0
4. Сузуки Тоити 1 0
5. Нанизаямо Микаэль 1 0
6. Уаттара Брахима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грасcхоппер 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Лозанна-Спорт 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн
Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 4:1 Арау Кринс 1:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Винтертур
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт
Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон

Последние игры между собой

Грасcхоппер: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Челлендж Лига Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:1 Грасcхоппер Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер Кубок Лозанна-Спорт 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Санкт-Галлен 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Грасcхоппер 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Лугано 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Серветт 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Сьон 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
10. Лозанна-Спорт 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
9. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сьон 1 0 0 1 1 - 6 0
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Лозанна-Спорт Уаттара Брахима 2 0 1
5. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кампана Леонардо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Нанизаямо Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Марграйттер Георг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт онлайн




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