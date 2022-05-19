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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 5324
Грасcхоппер
3:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
10' Желтая карточка
Alessio Besio
1:0
18' Гол
Лоосли Ноа
42' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
2:0
45' Гол
Giotto Morandi
59' Желтая карточка
Морейра Андре
2:1
60' Пенальти
Кинтилья Хорди
3:1
81' Гол
Francis Momoh
86' Желтая карточка
Абраши Амир
3:2
87' Гол
Дуа Квадво
90' Желтая карточка
Сене Кали
90'+7
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
6
Абраши
Амир
3
Леняни
Эрмир
22
Giotto
Morandi
94
Риаскос
Брайан
11
Бонатини
Леонардо
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
23
Фазлии
Бетим
6
Стильхарт
Базиль
24
Кемптер
Михаэль
72
Тома
Бастьен
8
Кинтилья
Хорди
45
Янкевиц
Александр
31
Alessio
Besio
7
Шуберт
Фабиан
28
Лунгой
Кристофер
Грасcхоппер
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-1-2-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
43.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

45 матчей

46.7%
15.6%
37.7%
21 победа 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.8%
40%
22.2%
17 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.8%
31.1%
31.1%
17 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 0.29
Бонатини Леонардо 7 (4) 0.2
Кавабэ Хаяо 7 0.2
Болла Бендегуз 4 0.11
Francis Momoh 4 0.11
Марграйттер Георг 4 0.11
Герц Кристиан 3 0.09
Кампана Леонардо 3 (2) 0.09
Allan Arigoni 2 0.06
Giotto Morandi 2 0.06
Djibril Diani 2 0.06
Dominik Schmid2 1 0.03
Пушич Петар 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Лоосли Ноа 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Леняни Эрмир 0 0
Абраши Амир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 13 (2) 0.37
Гийемено Джереми 9 0.26
Йуан Элье 6 0.17
Руис Виктор III 5 (3) 0.14
Гёртлер Лукас 4 (2) 0.11
Фон Моос Юлиан 4 0.11
Шуберт Фабиан 4 0.11
Люхингер Николас 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
Диаките Усман 2 0.06
Кинтилья Хорди 2 (1) 0.06
Фазлии Бетим 2 0.06
Шмидт Исаак 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Alessio Besio 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Patrick Sutter 1 0.03
Matej Maglica 1 0.03
Кемптер Михаэль 1 0.03
Янкевиц Александр 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герц Кристиан 8 1
Сене Кали 8 0
Абраши Амир 6 1
Лоосли Ноа 6 1
Марграйттер Георг 6 0
Кавабэ Хаяо 6 0
Allan Arigoni 6 0
Леняни Эрмир 4 0
Жордау Бруну 4 0
Болла Бендегуз 4 0
Djibril Diani 4 0
Dominik Schmid2 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Морейра Андре 3 0
Да Силва Нуну 3 0
Пушич Петар 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Francis Momoh 2 0
Сантуш Андре 0 1
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Секо Аюму 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Dion Kacuri 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 11 0
Гийемено Джереми 8 1
Фазлии Бетим 6 1
Alessio Besio 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Euclides Cabral 3 1
Шмидт Исаак 4 0
Matej Maglica 4 0
Руис Виктор III 3 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Стеригу Леонидас 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
32
20 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
9%
5
16%
1-15
9
27%
6
19%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
6
18%
7
22%
46-60
1
3%
3
9%
61-75
6
18%
8
25%
76-90

Пропущено

34
36
9 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
3
9%
5
14%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
3
9%
4
11%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
8
22%
61-75
11
32%
8
22%
76-90

Забито

24
35
8 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
3
13%
8
23%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
4
17%
8
23%
31-45
8
33%
0
0%
46-60
4
17%
8
23%
61-75
4
17%
5
14%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
28%
5
21%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

57
67
28 В 1-м тайме 36
29 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 21
4 Не забивали 4
6
11%
13
19%
1-15
10
18%
12
18%
16-30
12
21%
11
16%
31-45
14
25%
7
10%
46-60
5
9%
11
16%
61-75
10
18%
13
19%
76-90

Пропущено

52
60
17 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
8
15%
10
17%
1-15
4
8%
9
15%
16-30
5
10%
8
13%
31-45
8
15%
9
15%
46-60
10
19%
9
15%
61-75
17
33%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 35 23 7 5 76 - 43 76
2. Базель 35 14 17 4 68 - 40 59
3. Янг Бойз 35 15 12 8 77 - 50 57
4. Лугано 35 16 6 13 49 - 52 54
5. Санкт-Галлен 35 13 8 14 64 - 63 47
6. Серветт 35 12 7 16 47 - 63 43
7. Грасcхоппер 35 9 13 13 54 - 55 40
8. Сьон 35 11 7 17 43 - 64 40
9. Люцерн 35 8 13 14 49 - 62 37
10. Лозанна-Спорт 35 4 10 21 37 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 12 4 1 43 - 20 40
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 17 7 8 2 37 - 19 29
5. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
6. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
9. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 17 4 7 6 21 - 21 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 17 1 5 11 14 - 34 8
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Giotto Morandi бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Лоосли Ноа бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Alessio Besio получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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