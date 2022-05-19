Стадион: Летцигрунд Зрители: 5324
3:2
Конец матча
10' Желтая карточкаAlessio Besio
1:0
18' ГолЛоосли Ноа
42' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
2:0
45' ГолGiotto Morandi
59' Желтая карточкаМорейра Андре
2:1
60' ПенальтиКинтилья Хорди
3:1
81' ГолFrancis Momoh
86' Желтая карточкаАбраши Амир
3:2
87' ГолДуа Квадво
90' Желтая карточкаСене Кали
Ход матча
10'
18'
1:0
42'
45'
59'
60'
2:1
81'
3:1
86'
87'
3:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 20
-
45 Владение мячом, % 55
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
29 Чжон Сан БинПолузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
-
17 Сене КалиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
43.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
45 матчей
46.7%
15.6%
37.7%
21 победа 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.8%
40%
22.2%
17 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.8%
31.1%
31.1%
17 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10
|0.29
|Бонатини Леонардо
|7 (4)
|0.2
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.2
|Болла Бендегуз
|4
|0.11
|Francis Momoh
|4
|0.11
|Марграйттер Георг
|4
|0.11
|Герц Кристиан
|3
|0.09
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.09
|Allan Arigoni
|2
|0.06
|Giotto Morandi
|2
|0.06
|Djibril Diani
|2
|0.06
|Dominik Schmid2
|1
|0.03
|Пушич Петар
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|13 (2)
|0.37
|Гийемено Джереми
|9
|0.26
|Йуан Элье
|6
|0.17
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.14
|Гёртлер Лукас
|4 (2)
|0.11
|Фон Моос Юлиан
|4
|0.11
|Шуберт Фабиан
|4
|0.11
|Люхингер Николас
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|Диаките Усман
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|2 (1)
|0.06
|Фазлии Бетим
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Alessio Besio
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Patrick Sutter
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1
|0.03
|Кемптер Михаэль
|1
|0.03
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герц Кристиан
|8
|1
|Сене Кали
|8
|0
|Абраши Амир
|6
|1
|Лоосли Ноа
|6
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|6
|0
|Allan Arigoni
|6
|0
|Леняни Эрмир
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Болла Бендегуз
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Dominik Schmid2
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Морейра Андре
|3
|0
|Да Силва Нуну
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
|Dion Kacuri
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|11
|0
|Гийемено Джереми
|8
|1
|Фазлии Бетим
|6
|1
|Alessio Besio
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Euclides Cabral
|3
|1
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Matej Maglica
|4
|0
|Руис Виктор III
|3
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
32
20 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
3
9%
5
16%
1-15
9
27%
6
19%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
6
18%
7
22%
46-60
1
3%
3
9%
61-75
6
18%
8
25%
76-90
Пропущено
34
36
9 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
3
9%
5
14%
1-15
3
9%
7
19%
16-30
3
9%
4
11%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
8
22%
61-75
11
32%
8
22%
76-90
Забито
24
35
8 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
3
13%
8
23%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
4
17%
8
23%
31-45
8
33%
0
0%
46-60
4
17%
8
23%
61-75
4
17%
5
14%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
28%
5
21%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
57
67
28 В 1-м тайме 36
29 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 21
4 Не забивали 4
6
11%
13
19%
1-15
10
18%
12
18%
16-30
12
21%
11
16%
31-45
14
25%
7
10%
46-60
5
9%
11
16%
61-75
10
18%
13
19%
76-90
Пропущено
52
60
17 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
8
15%
10
17%
1-15
4
8%
9
15%
16-30
5
10%
8
13%
31-45
8
15%
9
15%
46-60
10
19%
9
15%
61-75
17
33%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|35
|23
|7
|5
|76 - 43
|76
|2.
|Базель
|35
|14
|17
|4
|68 - 40
|59
|3.
|Янг Бойз
|35
|15
|12
|8
|77 - 50
|57
|4.
|Лугано
|35
|16
|6
|13
|49 - 52
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|35
|13
|8
|14
|64 - 63
|47
|6.
|Серветт
|35
|12
|7
|16
|47 - 63
|43
|7.
|Грасcхоппер
|35
|9
|13
|13
|54 - 55
|40
|8.
|Сьон
|35
|11
|7
|17
|43 - 64
|40
|9.
|Люцерн
|35
|8
|13
|14
|49 - 62
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|4
|10
|21
|37 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|12
|4
|1
|43 - 20
|40
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|37 - 19
|29
|5.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|6.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|9.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|17
|4
|7
|6
|21 - 21
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|1
|5
|11
|14 - 34
|8