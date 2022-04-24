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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
3:1
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
0:1
5' Гол
Кукурузович Степан
11' Желтая карточка
Койл Трей
35' Желтая карточка
Алакуш Софьян
0:1
37' Не забитый пенальти
Бонатини Леонардо
1:1
37' Гол
Кавабэ Хаяо
57' Желтая карточка
Anel Husic
58' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
59' Желтая карточка
Требель Адриен
2:1
72' Гол в свои ворота
Зохури Армель
3:1
90' Гол
Болла Бендегуз
90'+4
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
59
Francis
Momoh
11
Бонатини
Леонардо
22
Giotto
Morandi
1
Кастелла
Томас
24
Зохури
Армель
51
Anel
Husic
6
Монтейру
Элтон
30
Требель
Адриен
23
Алакуш
Софьян
80
Саншеш
Алвин
7
Кукурузович
Степан
98
Койл
Трей
90
Rodrigo
Pollero
9
Zeki
Amdouni
Грасcхоппер
3-4-3
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Лозанна-Спорт

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

31 матч

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

25.8%
61.3%
12.9%
8 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:2
С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 0.32
Кавабэ Хаяо 7 0.23
Бонатини Леонардо 6 (4) 0.19
Болла Бендегуз 4 0.13
Марграйттер Георг 4 0.13
Герц Кристиан 3 0.1
Francis Momoh 3 0.1
Кампана Леонардо 3 (2) 0.1
Allan Arigoni 2 0.06
Djibril Diani 2 0.06
Dominik Schmid2 1 0.03
Пушич Петар 1 0.03
Giotto Morandi 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Леняни Эрмир 0 0
Абраши Амир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 12 (2) 0.39
Кукурузович Степан 7 (5) 0.23
Уаттара Брахима 4 0.13
Маю Хишам 2 0.06
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.06
Требель Адриен 1 0.03
Anel Husic 1 0.03
Саншеш Алвин 1 0.03
Монтейру Элтон 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Алакуш Софьян 0 0
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 6 1
Герц Кристиан 7 0
Сене Кали 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Кавабэ Хаяо 6 0
Allan Arigoni 5 0
Леняни Эрмир 4 0
Жордау Бруну 4 0
Djibril Diani 4 0
Dominik Schmid2 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Да Силва Нуну 3 0
Пушич Петар 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Francis Momoh 2 0
Сантуш Андре 0 1
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Dion Kacuri 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 8 0
Сузуки Тоити 8 0
Зохури Армель 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Диао Мори 5 0
Маю Хишам 5 0
Требель Адриен 3 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Пундже Максим 4 0
Монтейру Элтон 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Кукурузович Степан 3 0
Алакуш Софьян 3 0
Койл Трей 3 0
Rodrigo Pollero 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
13
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
3
10%
3
23%
1-15
8
27%
1
8%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
6
20%
1
8%
46-60
1
3%
3
23%
61-75
5
17%
3
23%
76-90

Пропущено

31
28
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
10%
4
14%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
7
23%
4
14%
61-75
10
32%
10
36%
76-90

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
14%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
5
22%
61-75
4
18%
7
30%
76-90

Пропущено

16
35
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
5
31%
4
11%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
2
13%
6
17%
46-60
1
6%
9
26%
61-75
5
31%
9
26%
76-90

Забито

52
36
26 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
6
12%
7
19%
1-15
9
17%
2
6%
16-30
11
21%
7
19%
31-45
12
23%
2
6%
46-60
5
10%
8
22%
61-75
9
17%
10
28%
76-90

Пропущено

47
63
17 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 41
14 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 30
8
17%
8
13%
1-15
4
9%
4
6%
16-30
5
11%
10
16%
31-45
7
15%
9
14%
46-60
8
17%
13
21%
61-75
15
32%
19
30%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1
Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 31 14 14 3 67 - 37 56
3. Янг Бойз 31 13 11 7 68 - 43 50
4. Лугано 31 14 4 13 41 - 47 46
5. Санкт-Галлен 31 12 8 11 58 - 54 44
6. Серветт 31 12 5 14 45 - 55 41
7. Грасcхоппер 31 8 11 12 49 - 50 35
8. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
9. Люцерн 31 5 12 14 37 - 59 27
10. Лозанна-Спорт 31 4 8 19 34 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 15 7 7 1 36 - 16 28
4. Лугано 15 8 2 5 21 - 21 26
5. Санкт-Галлен 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
9. Люцерн 15 4 3 8 18 - 27 15
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
4. Санкт-Галлен 15 6 1 8 27 - 29 19
5. Янг Бойз 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
7. Грасcхоппер 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 15 1 4 10 12 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кавабэ Хаяо бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бонатини Леонардо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    35'
    Алакуш Софьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Trae Coyle получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кукурузович Степан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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