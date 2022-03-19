Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
0:1
6' ГолЧумич Никола
0:2
9' ГолБурч Марко
1:2
12' ГолШмидт Исаак
2:2
21' ГолГёртлер Лукас
36' Желтая карточкаЯшари Ардон
3:2
37' ГолДуа Квадво
55' Желтая карточкаШульц Марвин
73' Желтая карточкаКампо Самуэле
88' Желтая карточкаMatej Maglica
90' Желтая карточкаБурч Марко
Ход матча
6'
0:1
9'
0:2
12'
1:2
21'
2:2
36'
37'
3:2
55'
73'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
50 Владение мячом, % 50
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
20
Чумич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Санкт-Галлен
Люцерн
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 23 победы
54 матча
27.8%
24.1%
48.1%
15 побед 13 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.1%
33.3%
42.6%
13 побед 18 ничьих 23 победы
Второй тайм
31.5%
25.9%
42.6%
17 побед 14 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|11 (2)
|0.41
|Гийемено Джереми
|6
|0.22
|Йуан Элье
|6
|0.22
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.11
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.11
|Шуберт Фабиан
|3
|0.11
|Люхингер Николас
|2
|0.07
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.07
|Диаките Усман
|2
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.04
|Alessio Besio
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Matej Maglica
|1
|0.04
|Кемптер Михаэль
|1
|0.04
|Лунгой Кристофер
|1
|0.04
|Patrick Sutter
|1
|0.04
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.15
|Чумич Никола
|3
|0.11
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.11
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.11
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.07
|Сидлер Сильван
|2
|0.07
|Бурч Марко
|2
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.07
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.04
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Ташар Варол
|1
|0.04
|Верманн Йорди
|1
|0.04
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.04
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|9
|0
|Гийемено Джереми
|7
|1
|Фазлии Бетим
|5
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Patrick Sutter
|3
|1
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Euclides Cabral
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Руис Виктор III
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Matej Maglica
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|9
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
17
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
8
30%
30%
4
24%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
26%
2
12%
61-75
5
19%
8
47%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
10
37%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
5
23%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
7
32%
3
11%
76-90
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Пропущено
26
24
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
4
17%
76-90
Забито
49
29
26 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
12
24%
6
21%
1-15
7
14%
4
14%
16-30
7
14%
3
10%
31-45
4
8%
3
10%
46-60
9
18%
4
14%
61-75
10
20%
9
31%
76-90
Пропущено
48
51
23 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
8
17%
14
27%
1-15
8
17%
8
16%
16-30
7
15%
9
18%
31-45
9
19%
7
14%
46-60
4
8%
6
12%
61-75
12
25%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1
Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|26
|18
|5
|3
|59 - 33
|59
|2.
|Базель
|26
|12
|11
|3
|56 - 31
|47
|3.
|Янг Бойз
|26
|12
|9
|5
|59 - 34
|45
|4.
|Лугано
|26
|13
|3
|10
|34 - 34
|42
|5.
|Санкт-Галлен
|27
|10
|7
|10
|48 - 49
|37
|6.
|Серветт
|26
|10
|5
|11
|40 - 46
|35
|7.
|Сьон
|26
|8
|6
|12
|33 - 47
|30
|8.
|Грасcхоппер
|26
|6
|9
|11
|40 - 42
|27
|9.
|Люцерн
|27
|4
|10
|13
|30 - 50
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|26
|2
|7
|17
|22 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|4.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|7.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|7.
|Грасcхоппер
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6