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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
3:2
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
0:1
6' Гол
Чумич Никола
0:2
9' Гол
Бурч Марко
1:2
12' Гол
Шмидт Исаак
2:2
21' Гол
Гёртлер Лукас
36' Желтая карточка
Яшари Ардон
3:2
37' Гол
Дуа Квадво
55' Желтая карточка
Шульц Марвин
73' Желтая карточка
Кампо Самуэле
88' Желтая карточка
Matej Maglica
90' Желтая карточка
Бурч Марко
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
19
Фон
Моос
Юлиан
11
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
21
Абубакар-Анкра
Асума
20
Чумич
Никола
Санкт-Галлен
4-3-3
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Люцерн

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 23 победы

54 матча

27.8%
24.1%
48.1%
15 побед 13 ничьих 26 побед

Первый тайм

24.1%
33.3%
42.6%
13 побед 18 ничьих 23 победы

Второй тайм

31.5%
25.9%
42.6%
17 побед 14 ничьих 23 победы

История матчей

С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 11 (2) 0.41
Гийемено Джереми 6 0.22
Йуан Элье 6 0.22
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.11
Руис Виктор III 3 (1) 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.11
Люхингер Николас 2 0.07
Фон Моос Юлиан 2 0.07
Диаките Усман 2 0.07
Шмидт Исаак 1 0.04
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Matej Maglica 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Лунгой Кристофер 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.15
Чумич Никола 3 0.11
Ндиайе Ибраима 3 0.11
Соргич Деян 3 (1) 0.11
Дрэгер Мохамед 2 0.07
Сидлер Сильван 2 0.07
Бурч Марко 2 0.07
Шюрпф Паскаль 2 0.07
Шульц Марвин 1 (1) 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Ташар Варол 1 0.04
Верманн Йорди 1 0.04
Эмини Лорик 1 (1) 0.04
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Яшари Ардон 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 9 0
Гийемено Джереми 7 1
Фазлии Бетим 5 1
Йуан Элье 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Patrick Sutter 3 1
Кинтилья Хорди 2 1
Euclides Cabral 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Руис Виктор III 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Matej Maglica 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 9 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Яшари Ардон 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Бурч Марко 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Симани Денис 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
8
30%
30%
4
24%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
26%
2
12%
61-75
5
19%
8
47%
76-90

Пропущено

22
27
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
10
37%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
5
23%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
7
32%
3
11%
76-90

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

26
24
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Забито

49
29
26 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
12
24%
6
21%
1-15
7
14%
4
14%
16-30
7
14%
3
10%
31-45
4
8%
3
10%
46-60
9
18%
4
14%
61-75
10
20%
9
31%
76-90

Пропущено

48
51
23 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
8
17%
14
27%
1-15
8
17%
8
16%
16-30
7
15%
9
18%
31-45
9
19%
7
14%
46-60
4
8%
6
12%
61-75
12
25%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1
Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 26 18 5 3 59 - 33 59
2. Базель 26 12 11 3 56 - 31 47
3. Янг Бойз 26 12 9 5 59 - 34 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Санкт-Галлен 27 10 7 10 48 - 49 37
6. Серветт 26 10 5 11 40 - 46 35
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
4. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Яшари Ардон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Гёртлер Лукас бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Шмидт Исаак бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Marco Burch бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Чумич Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Галлен 3:2 Люцерн онлайн

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