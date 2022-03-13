Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere Зрители: 4150
7' Желтая карточкаЗохури Армель
1:0
38' ГолZeki Amdouni
48' Желтая карточкаКукурузович Степан
1:1
49' ГолСибачо Жордан
50' Желтая карточкаСьерро Венсан
72' Желтая карточкаZeki Amdouni
1:2
83' ГолГарсия Улиссес
89' Желтая карточкаЛаупер Сандро
2:2
90' ПенальтиКукурузович Степан
90' Желтая карточкаRodrigo Pollero
Ход матча
38'
1:0
49'
1:1
50'
72'
83'
1:2
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
0 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
41 Владение мячом, % 59
40
Диао
Мори
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
80
Саншеш
Алвин
27
Lewin
Blum
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Жан Н'Гессан
-
71 Karim Sow
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед
34 матча
11.8%
20.6%
67.6%
4 победы 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|6 (5)
|0.23
|Zeki Amdouni
|5
|0.19
|Маю Хишам
|2
|0.08
|Уаттара Брахима
|2
|0.08
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.08
|Anel Husic
|1
|0.04
|Монтейру Элтон
|1
|0.04
|Rodrigo Pollero
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Саншеш Алвин
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|17 (3)
|0.65
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.35
|Канга Вилфрид
|8
|0.31
|Элиа Мешак
|6
|0.23
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.15
|Мамбимби Феликс
|3
|0.12
|Ридер Фабиан
|2
|0.08
|Эбишер Мишель
|2
|0.08
|Гарсия Улиссес
|2
|0.08
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Диао Мори
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Требель Адриен
|2
|1
|Кукурузович Степан
|3
|0
|Монтейру Элтон
|3
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Пундже Максим
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Сьерро Венсан
|6
|0
|Зесигер Седрик
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Лефор Жордан
|2
|0
|Шпильман Марвин
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
31
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
29%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
0
0%
9
29%
29%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
6
43%
7
23%
76-90
Пропущено
34
19
11 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
12%
2
11%
1-15
3
9%
3
16%
16-30
4
12%
2
11%
31-45
6
18%
3
16%
46-60
9
26%
2
11%
61-75
8
24%
7
37%
76-90
Забито
8
27
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
13%
5
19%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
2
7%
31-45
1
13%
3
11%
46-60
1
13%
7
26%
61-75
2
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
19%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
8
38%
4
25%
76-90
Забито
22
58
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 39
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
23%
7
12%
1-15
1
5%
6
10%
16-30
5
23%
6
10%
31-45
1
5%
12
21%
46-60
2
9%
12
21%
61-75
8
36%
15
26%
76-90
Пропущено
55
35
19 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
8
15%
3
9%
1-15
3
5%
8
23%
16-30
8
15%
5
14%
31-45
8
15%
4
11%
46-60
12
22%
4
11%
61-75
16
29%
29%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|26
|18
|5
|3
|59 - 33
|59
|2.
|Янг Бойз
|26
|12
|9
|5
|59 - 34
|45
|3.
|Базель
|0:0
|26
|11
|12
|3
|54 - 31
|45
|4.
|Лугано
|26
|13
|3
|10
|34 - 34
|42
|5.
|Серветт
|0:0
|26
|10
|6
|10
|40 - 44
|36
|6.
|Санкт-Галлен
|26
|9
|7
|10
|45 - 47
|34
|7.
|Сьон
|26
|8
|6
|12
|33 - 47
|30
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|26
|6
|9
|11
|40 - 42
|27
|9.
|Люцерн
|1:0
|26
|4
|10
|12
|28 - 47
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|26
|2
|7
|17
|22 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|4.
|Базель
|0:0
|13
|5
|7
|1
|29 - 14
|22
|5.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|6
|3
|23 - 21
|18
|7.
|Серветт
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|1:0
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|0:0
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|0:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|7.
|Грасcхоппер
|0:1
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|8.
|Люцерн
|1:0
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6