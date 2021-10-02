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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

История личных встреч

Ливерпуль
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:0
КА
1:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
ТМС
1:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (1) 1.67
Фирмино Роберто 2 0.67
Хендерсон Джордан 1 0.33
Мане Садио 1 0.33
Кейта Наби 1 0.33
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 1
Суарес Луис 1 (1) 0.33
Коке Хорхе 0 0
Лоди Ренан 0 0
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Суарес Луис 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3
Атлетико М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Атлетико М Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Порту Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4. Милан Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Милан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Порту Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Милан Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ливерпуль 89.4% (42)
    X 6.4% (3)
    Атлетико М 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Атлетико М
    1.71
    4.22
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Атлетико М

    Исход игры
    Ливерпуль
    89.4% (42)
    Ничья
    6.4% (3)
    Атлетико М
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    51.1% (24)
    1:0 Ливерпуль
    10.6% (5)
    2:0 Ливерпуль
    10.6% (5)
    3:2 Ливерпуль
    6.4% (3)
    3:1 Ливерпуль
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    1:2 Атлетико М
    4.3% (2)
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