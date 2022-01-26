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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ламия
1:0
Итог доп. времени
Арис Салоники
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Камара Абубакар
16' Желтая карточка
Бехарано Данни
52' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
56' Желтая карточка
Cristopher Nunez
67' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
104' Желтая карточка
Бангура Альхассан
109' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
1:0
118' Гол
Дзанетпулос Адам-Кристоф
120' Желтая карточка
Брабец Якуб
1:0
120' Не забитый пенальти
Бруну Гама
120'
Ламия
Арис Салоники

История личных встреч

Ламия
Арис Салоники

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
К
0:0
С
0:1
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Романич Лазар 1 0.2
Элефтериадис Христос 1 0.2
Цукалос Николаос 1 0.2
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0.2
Провидакис Константинос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 2 (1) 0.5
Бруну Гама 2 (2) 0.5
Итурбе Хуан 1 0.25
Саша Лукас 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 2 0
Cristopher Nunez 2 0
Шаранов Боян 1 0
Бангура Альхассан 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Големич Владимир 1 0
Theofanis Tsandaris 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Влахомитрос Анестис 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 3 0
Сундгрен Даниэль 2 0
Брабец Якуб 1 0
Саша Лукас 1 0
Камара Абубакар 1 0
Н'Диайе Папа 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2
Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
2 Панетоликос
1 Олимпиакос
4 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 ПАОК
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Ламия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Тайрон Густаво уходит с поля. Cristopher Nunez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    16'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Камара Абубакар пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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