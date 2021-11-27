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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
19' Желтая карточка
Kyriakos Mazoulouxis
29' Желтая карточка
Бехарано Данни
43' Желтая карточка
Дентакис Антонис
58' Желтая карточка
Лисгарас Христос
59' Желтая карточка
Мартинес Анхель
60' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
66' Желтая карточка
Мартинес Николас
81' Желтая карточка
Фатион Антони
90'+7
1
Коцарис
Костас
2
Дентакис
Антонис
22
Алвеш
Бруну
64
Фатион
Антони
31
Лисгарас
Христос
7
Памлидис
Георгиос
17
Тютюарима
Йорди
21
Кастро
Фабри
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
9
Иоаннидис
Николаос
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
88
Kyriakos
Mazoulouxis
8
Арабули
Бачана
33
Гентсоглу
Савас
10
Тайрон
Густаво
20
Элефтериадис
Христос
Аполлон Смирнис
4-4-2
Ламия
4-4-2

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Ламия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
0:0
С
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.27
Памлидис Георгиос 2 0.18
Дауда Абиола 1 0.09
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 2 0.18
Тайрон Густаво 1 0.09
Манусос Йоргос 1 (1) 0.09
Караманос Тасос 1 0.09
Големич Владимир 1 0.09
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.09
Cristopher Nunez 1 0.09
Романич Лазар 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 6 1
Баксеванидис Димос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Лисгарас Христос 3 0
Сливка Выкинтас 3 0
Дентакис Антонис 3 0
Кастро Фабри 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Мартинес Николас II 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 4 0
Манусос Йоргос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Провидакис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
21%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 Аполлон Смирнис - Лариса 0:2 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 АЕК - Аполлон Смирнис 2:0
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3
ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 18 - 7 26
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. ПАОК 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Арис Салоники 10 5 2 3 13 - 11 17
5. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
6. ОФИ 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Панатинаикос 10 4 2 4 18 - 10 14
8. Волос 10 4 2 4 18 - 20 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
11. Ионикос 10 2 4 4 7 - 12 10
12. Панетоликос 10 2 2 6 10 - 20 8
13. Аполлон Смирнис 11 1 4 6 6 - 19 7
14. Атромитос 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 6 3 0 3 9 - 9 9
5. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
6. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
9. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
10. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Атромитос 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 11 - 5 15
2. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
3. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 5 0 1 4 2 - 13 1
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:0 Ламия онлайн


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