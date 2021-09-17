Греция: Суперлига 2021-2022
Ионикос
1:0
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
Арис Салоники
12' Желтая карточкаДалсью
23' Желтая карточкаReinaldo Lenis
25' Желтая карточкаGiannis Gotsoulias
67' Желтая карточкаСаша
1:0
86' ГолАосман Аяс
88' Желтая карточкаКабрал Джерсон
90' Желтая карточкаХутесиотис Лефтерис
10
Далсью
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Али МоханадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
12'
23'
67'
86'
1:0
88'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аосман Аяс
|1
|0.5
|2.
|Тюрам Рожерио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|3.
|Кабрал Джерсон
|1
|0
|4.
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|5.
|Georgios Mygas
|1
|0
|6.
|Giannis Gotsoulias
|1
|0
|7.
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|8.
|Далсью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саша Лукас
|1
|0
|2.
|Камара Абубакар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ионикос Последние 20 матчей: +11 =3 -6АЕК 3:0 Ионикос Ионикос 2:1 Эрготелис Диагорас Родос 3:5 Ионикос Ионикос 0:2 Ксанти
Киссамикос 1:0 Ионикос Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос Ионикос 1:1 Левадиакос Докса Драма 2:1 Ионикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =9 -5Арис Салоники 0:0 ОФИ Арис Салоники 2:1 Астана Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники
АЕК 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ионикос
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|2
|0
|1
|2.
|АЕК
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|0
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|1
|0
|0
|4.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
|5.
|Ионикос
|Аосман Аяс
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|2.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|1
|3.
|Ионикос
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|4.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|5.
|Атромитос
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0