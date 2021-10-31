Греция: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
0:1
19' ГолСтрунгис Стефанос
29' Желтая карточкаДенич Джордже
1:1
45' Гол в свои воротаПападопулос Кирьякос
1:2
58' ГолВасилантонопулос Ставрос
2:2
79' ГолАрабули Бачана
83' Желтая карточкаСаломон Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
19'
29'
45'
58'
79'
2:2
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 23
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Ламия
Атромитос
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
12 матчей
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайрон Густаво
|1
|0.13
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.13
|Караманос Тасос
|1
|0.13
|Арабули Бачана
|1
|0.13
|Големич Владимир
|1
|0.13
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.13
|Cristopher Nunez
|1
|0.13
|Романич Лазар
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струнгис Стефанос
|2
|0.25
|Клонаридис Виктор
|1
|0.13
|Спиридонович Срджан
|1
|0.13
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.13
|Муньис Хуан
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|2
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|3
|0
|Томас Бединелли
|1
|1
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Денич Джордже
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
5
71%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2
Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0
Атромитос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|7.
|ОФИ
|0:0
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|8.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|10.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Панетоликос
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Атромитос
|8
|0
|3
|5
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1