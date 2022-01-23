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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
26' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
59' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
90' Желтая карточка
Романич Лазар
90' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
90'+6
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Агбеньену
Лумор
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
9
Манос
Димитриос
31
Шаранов
Боян
2
Провидакис
Константинос
41
Големич
Владимир
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
19
Бангура
Альхассан
10
Тайрон
Густаво
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Арис Салоники
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Ламия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:0
С
0:1
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 4 (3) 0.22
Камара Абубакар 3 (2) 0.17
Матео Гарсия 3 0.17
Н'Диайе Папа 2 0.11
Мансини Даниэль 2 0.11
Сундгрен Даниэль 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Брабец Якуб 1 0.06
Фабиано Лейсманн 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.22
Тайрон Густаво 1 0.06
Романич Лазар 1 0.06
Манусос Йоргос 1 (1) 0.06
Cristopher Nunez 1 0.06
Бангура Альхассан 1 0.06
Караманос Тасос 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Големич Владимир 1 0.06
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.06
Сарамантас Гиоргос 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джегго Джеймс 5 0
Камара Абубакар 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Мансини Даниэль 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сундгрен Даниэль 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Матео Гарсия 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Романич Лазар 4 0
Манусос Йоргос 3 0
Гентсоглу Савас 3 0
Theofanis Tsandaris 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1
Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 2:0 18 12 1 5 38 - 20 37
3. АЕК 1:0 18 11 3 4 31 - 18 36
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 0:2 18 6 3 9 28 - 33 21
11. Ламия 18 3 6 9 15 - 23 15
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 0:1 17 2 4 11 15 - 34 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 2:0 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 1:0 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 0:2 10 5 0 5 14 - 14 15
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 1:0 10 6 3 1 17 - 10 21
3. ПАОК 2:0 9 6 0 3 18 - 10 18
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
8. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 0:2 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 0:1 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Сарамантас Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 Ламия онлайн


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