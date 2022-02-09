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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:2
Конец матча
ПАОК
0'
30' Желтая карточка
Акпом Чуба
37' Желтая карточка
Сидклей Феррейра
66' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
73' Желтая карточка
Рота Лазарос
1:0
83' Гол
Симоэш Андре
1:1
90' Гол
Куртич Ясмин
90' Желтая карточка
Куртич Ясмин
1:2
91' Гол
Митрицэ Александру
90'+9
АЕК
ПАОК

История личных встреч

АЕК
ПАОК

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

50 матчей

36%
22%
42%
18 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

32%
48%
20%
16 побед 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

26%
38%
36%
13 побед 19 ничьих 18 побед

История матчей

К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 1 0.25
Ансарифард Карим 1 0.25
Хаджсафи Эсхан 1 0.25
Симоэш Андре 1 0.25
Танкович Муамер 1 0.25
Сварнас Стратос 1 0.25
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 2 0.5
Акпом Чуба 2 0.5

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митоглу Герасимос 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Симоэш Андре 1 0
Цидотас Панайотис 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Рота Лазарос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпом Чуба 3 1
Куртич Ясмин 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Лукас Тэйлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2
ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4
ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
3 Панетоликос
4 Олимпиакос
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
2 ПАОК
1 АЕК
0 Арис Салоники
1 Ламия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Сидклей Феррейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Акпом Чуба получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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