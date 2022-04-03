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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
0:2
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
23' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
0:1
26' Гол
Саркария Манприт
40' Желтая карточка
Хёйлунн Расмус
0:2
48' Гол
Хёйлунн Расмус
76' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
86' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
90' Желтая карточка
David Affengruber2
90'+4
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
27
Новак
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
11
Барибо
Тай
9
Визингер
Дарио
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
19
Куэн
Андреас
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
Вольфсбергер
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Штурм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

38 матчей

44.7%
10.5%
44.8%
17 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:4
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
БЧГ
2:1
БЧГ
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:4
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдль Михаэль 1 0.33
Перец Элиэль 1 0.33
Верницниг Кристофер 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 3 1
Горенц-Станкович Йон 1 0.33
Хёйлунн Расмус 1 0.33
Янтшер Якоб 0 0
Прасс Александр 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0
David Affengruber2 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Штурм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2
Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 3 3 0 0 6 - 1 36
2. Штурм 3 2 0 1 5 - 2 24
3. Аустрия Вена 3 1 2 0 4 - 3 21
4. Рапид Вена 0:1 3 1 1 1 4 - 3 19
5. Вольфсбергер 3 0 0 3 2 - 8 18
6. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 2 2 0 0 2 - 0 33
2. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 20
3. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 15
4. Штурм 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Рапид Вена 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 2 18
3. Рапид Вена 0:1 2 1 0 1 3 - 2 18
4. Ред Булл Зальцбург 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хёйлунн Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Саркария Манприт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Баумгартнер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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