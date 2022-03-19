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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
17' Желтая карточка
Авуджа Максим
77' Желтая карточка
Кершбаум Роман
82' Желтая карточка
Смит Ренни
90'+7
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
26
Dominik
Stumberger
18
Томич
Денис
8
Смит
Ренни
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
9
Вриони
Джакомо
33
Прица
Тим
1
Ляйтнер
Андреас
77
Майор
Самуэль
84
Остшолек
Маттиас
23
Бруггер
Янник
15
Цвиршиц
Штефан
25
Эбнер
Томас
12
Малишек
Лукас
19
Форсагер
Вильгельм
8
Кершбаум
Роман
18
Водганел
Ян
86
Stefano
Surdanovic
Сваровски Тироль
4-4-2
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Адмира

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 2 (2) 1

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Ренни 1 0
Авуджа Максим 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4
Адмира
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3
Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1 1 0 0 6 - 0 15
2. Рид 2 0 0 2 1 - 4 14
3. Адмира 2 1 1 0 2 - 0 14
4. Хартберг 1 0 1 0 0 - 0 12
5. Сваровски Тироль 2 0 1 1 0 - 6 12
6. Альтах 2 1 1 0 2 - 1 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1 1 0 0 6 - 0 15
2. Адмира 1 1 0 0 2 - 0 13
3. Альтах 1 0 1 0 0 - 0 7
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рид 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 1 0 0 1 0 - 2 14
2. Хартберг 1 0 1 0 0 - 0 12
3. Сваровски Тироль 1 0 0 1 0 - 6 11
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Адмира 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Авуджа Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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