  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
ЛАСК
6:0
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
7' Желтая карточка
Накамура Кейто
1:0
9' Гол
Накамура Кейто
16' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
2:0
26' Гол
Флеккер Флориан
3:0
41' Гол
Флеккер Флориан
4:0
52' Гол
Михорль Петер
5:0
73' Гол
Шмидт Александер
76' Желтая карточка
Летар Яннис
6:0
88' Гол
Накамура Кейто
90'+3
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
4
Летар
Яннис
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
21
Хон
Хён-Сок
25
Холланд
Джеймс
29
Флеккер
Флориан
8
Михорль
Петер
38
Накамура
Кейто
14
Балик
Гусейн
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
98
Огринец
Санди
17
Нашбергер
Йоханнес
77
Эртльталер
Юлиус
9
Вриони
Джакомо
33
Прица
Тим
ЛАСК
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

ЛАСК
Сваровски Тироль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
БЧГ
3:3
БЧГ
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2
Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0
Где смотреть матч ЛАСК 6:0 Сваровски Тироль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 