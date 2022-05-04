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Франция: Кубок

2021-2022

Стадион:
Ницца
 
Позже
Нант
Прогнозы 36
Ницца 88.9% (32)
X 8.3% (3)
Нант 2.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Нант
2.14
3.70
3.86
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ницца
Нант

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 0.4
Клюйверт Джастин 2 0.4
Гуйри Амин 2 0.4
Дольберг Каспер 1 0.2
Лотомба Жордан 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 4 (1) 0.8
Коло-Муани Рандаль 1 0.2
Жеббель Виллем 1 0.2
Мутуссами Самуэль 1 0.2
Паллуа Николя 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будауи Хишем 2 0
Шнайдерлин Морган 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Бар Мельвен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0
Нант
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1
Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.

    Главный судья: Фраппарт Стефани

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Ницца 88.9% (32)
    X 8.3% (3)
    Нант 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Нант
    2.14
    3.70
    3.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ницца - Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца - Нант

    Исход игры
    Ницца
    88.9% (32)
    Ничья
    8.3% (3)
    Нант
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    47.2% (17)
    1:0 Ницца
    25% (9)
    2:0 Ницца
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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