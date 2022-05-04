Стадион: Стад де Франс
История личных встреч
Ницца
Нант
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|2
|0.4
|Клюйверт Джастин
|2
|0.4
|Гуйри Амин
|2
|0.4
|Дольберг Каспер
|1
|0.2
|Лотомба Жордан
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.8
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.2
|Жеббель Виллем
|1
|0.2
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.2
|Паллуа Николя
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будауи Хишем
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0
Нант
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1
Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0
Прогнозы на матч Ницца - Нант
Исход игры
Ницца
88.9% (32)
Ничья
8.3% (3)
Нант
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
62.86% (22)
Нет
37.14% (13)
Популярный счёт
2:1 Ницца
47.2% (17)
1:0 Ницца
25% (9)
2:0 Ницца
11.1% (4)
1:1 Ничья
5.6% (2)
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