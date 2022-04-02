Второй тайм

95' Террье Мартен из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Ренн

93' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

93' Лемина Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Ницца

90' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Вальтер Бенитес не дал случится голу! Террье Мартен должен был забивать, но Вальтер Бенитес сделал отличный сейв

88' Опасность! Лаборд Гаэтан из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

88' Опасность! Майер Ловро из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

86' Будауи Хишем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Уормед Омари нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Бар Мельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Гессан Эванн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Матч возобновлен

83' Траоре Амари получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Клюйверт Джастин получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

82' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Выглядело как неплохой момент. Аталь Юсеф из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

80' Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

79' Команда Ренн сравняла счет! Игра продолжается!

78' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Удар от ворот произведет Ницца

76' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

75' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Бар Мельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

66' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Ренн

62' Гуйри Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Алемдар Доган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Плохо сыграл Траоре Амари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Ренн

59' Алемдар Доган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Ренн

55' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Ницца

52' Лаборд Гаэтан из команды Ренн нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

51' Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

51' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Агер Наиф из команды Ренн

50' Удар от ворот произведет Ницца

50' Отличный пас сделал Майер Ловро из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

49' Удар от ворот произведет Ренн

49' Гуйри Амин из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

49' Тюрам Кефрен нанес удар головой, но Доган Алемдар перевел мяч на угловой!

48' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля