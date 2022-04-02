Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
42' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
1:0
67' ГолДелор Анди
1:1
78' ГолТеррье Мартен
83' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
83' Желтая карточкаТраоре Амари
Ход матча
42'
67'
1:0
78'
1:1
83'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ницца
Ренн
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
30 матчей
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.33
|Делор Анди
|8 (1)
|0.27
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.23
|Клюйверт Джастин
|3
|0.1
|Тюрам Кефрен
|3
|0.1
|Аталь Юсеф
|2
|0.07
|Будауи Хишем
|2
|0.07
|Лемина Марио
|2
|0.07
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|17 (1)
|0.57
|Лаборд Гаэтан
|11 (2)
|0.37
|Гирасси Серу
|8
|0.27
|Буриго Бенжамен
|6
|0.2
|Сулемана Камалдин
|4
|0.13
|Майер Ловро
|3
|0.1
|Трюффер Адриен
|3
|0.1
|Траоре Амари
|2
|0.07
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Сантамария Батист
|2
|0.07
|Агер Наиф
|2
|0.07
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|2
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Лемина Марио
|5
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|6
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Агер Наиф
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
11%
5
20%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
6
32%
6
24%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
7
47%
6
32%
76-90
Забито
21
39
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
4
19%
3
8%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
1
5%
8
21%
31-45
4
19%
8
21%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
9
43%
10
26%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Забито
40
64
13 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 22
11 Не забивали 5
6
15%
8
13%
1-15
3
8%
10
16%
16-30
4
10%
11
17%
31-45
6
15%
13
20%
46-60
6
15%
6
9%
61-75
15
38%
16
25%
76-90
Пропущено
24
29
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
6
25%
8
28%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
8
33%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0
Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1
Ренн
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Ренн - Метц 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0
Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 28
|53
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Ницца 1:1 Ренн
Исход игры
Ницца
40% (42)
Ничья
44.8% (47)
Ренн
15.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (35)
Меньше
65.69% (67)
Обе команды забьют
Да
77.45% (79)
Нет
22.55% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (44)
2:1 Ницца
21.9% (23)
1:0 Ницца
11.4% (12)
1:2 Ренн
8.6% (9)
2:0 Ницца
4.8% (5)
0:1 Ренн
3.8% (4)
1:3 Ренн
1.9% (2)
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