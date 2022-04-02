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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
1:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
42' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
1:0
67' Гол
Делор Анди
1:1
78' Гол
Террье Мартен
83' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
83' Желтая карточка
Траоре Амари
90'+5

Ход матча

42'
Тодибо Жан-Клер
 
67'
Делор Анди
(Аталь Юсеф)
1:0
67'
Гессан Эванн
Дольберг Каспер
 
73'
Будауи Хишем
Делор Анди
 
73'
Лемина Марио
Тюрам Кефрен
 
73'
 
Гирасси Серу
Тэт Флавьен
76'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
78'
1:1
Террье Мартен
(Буриго Бенжамен)
83'
Клюйверт Джастин
 
83'
 
Траоре Амари
87'
 
Мартен Жонас
Буриго Бенжамен
87'
Стенгс Келвин
Клюйверт Джастин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 105
Ницца 40% (42)
X 44.8% (47)
Ренн 15.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Клюйверт
Джастин
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
7
Делор
Анди
9
Дольберг
Каспер
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Террье
Мартен
Ницца
4-4-2
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Ренн

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

30 матчей

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.33
Делор Анди 8 (1) 0.27
Дольберг Каспер 7 (2) 0.23
Клюйверт Джастин 3 0.1
Тюрам Кефрен 3 0.1
Аталь Юсеф 2 0.07
Будауи Хишем 2 0.07
Лемина Марио 2 0.07
Бар Мельвен 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Гессан Эванн 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Ндой Дан 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 17 (1) 0.57
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.37
Гирасси Серу 8 0.27
Буриго Бенжамен 6 0.2
Сулемана Камалдин 4 0.13
Майер Ловро 3 0.1
Трюффер Адриен 3 0.1
Траоре Амари 2 0.07
Тэт Флавьен 2 0.07
Сантамария Батист 2 0.07
Агер Наиф 2 0.07
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 2
Клюйверт Джастин 5 1
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Лемина Марио 5 0
Аталь Юсеф 4 0
Бар Мельвен 4 0
Делор Анди 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 6 0
Сантамария Батист 6 0
Траоре Амари 4 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
11%
5
20%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
6
32%
6
24%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
7
47%
6
32%
76-90

Забито

21
39
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
4
19%
3
8%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
1
5%
8
21%
31-45
4
19%
8
21%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
9
43%
10
26%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Забито

40
64
13 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 22
11 Не забивали 5
6
15%
8
13%
1-15
3
8%
10
16%
16-30
4
10%
11
17%
31-45
6
15%
13
20%
46-60
6
15%
6
9%
61-75
15
38%
16
25%
76-90

Пропущено

24
29
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
6
25%
8
28%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
8
33%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0
Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1
Ренн
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Ренн - Метц 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0
Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 29 15 8 6 45 - 28 53
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
5. Страсбург Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль 0:0 Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Бордо 0:0 Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль 0:0 Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо 0:0 Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
7. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
9. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо 0:0 Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ницца: 34%, Ренн: 66%.
  • 47'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Террье Мартен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Ренн контролирует мяч.
  • 45'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ницца: 35%, Ренн: 65%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Тюрам Кефрен наказан за толчок Майер Ловро
  • 44'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 43'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    42'
    Тодибо Жан-Клер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    Назначен штрафной. Пострадал Адриен Трюффер, его свалил Тодибо Жан-Клер.
  • 42'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 41'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Агер Наиф из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Делор Анди.
  • 40'
    Ницца контролирует мяч.
  • 40'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Ницца: 32%, Ренн: 68%.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Игрок Данте Бонфим из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    38'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
  • 38'
    Адриен Трюффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Ницца контролирует мяч.
  • 37'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 36'
    Траоре Амари делает скидку назад вдоль ворот
  • 36'
    Плохо сыграл Тюрам Кефрен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 36'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Ренн контролирует мяч.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    35'
    Майер Ловро из команды Ренн в офсайде
  • 35'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 34'
    Ренн контролирует мяч.
  • 33'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Гуйри Амин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Тюрам Кефрен наказан за толчок Майер Ловро
  • Фол, нарушение
    32'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Террье Мартен.
  • 32'
    Ренн контролирует мяч.
  • 32'
    Делор Анди пробует нанести удар издали, но Доган Алемдар держит все под контролем
  • 32'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Адриен Трюффер.
  • 31'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Аталь Юсеф из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 30'
    Ницца контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ницца: 34%, Ренн: 66%.
  • 29'
    Ренн контролирует мяч.
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Дольберг Каспер наказан за толчок Агер Наиф
  • 27'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
  • 27'
    Адриен Трюффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Ницца: 29%, Ренн: 71%.
  • 25'
    Ницца контролирует мяч.
  • 25'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • Угловой
    25'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 25'
    Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
  • 24'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 24'
    Ренн контролирует мяч.
  • 24'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Аталь Юсеф из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 23'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 23'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Ницца контролирует мяч.
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 21'
    Аталь Юсеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 21'
    Гуйри Амин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Угловой
    20'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 20'
    Контроль мяча: Ницца: 31%, Ренн: 69%.
  • 19'
    Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ренн контролирует мяч.
  • 18'
    Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Бар Мельвен из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Майер Ловро заработал фол
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Террье Мартен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Аталь Юсеф.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 15'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Майер Ловро наказан за толчок Данте Бонфим
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 35%, Ренн: 65%.
  • 14'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    13'
    Буриго Бенжамен возвращается на поле.
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 30%, Ренн: 70%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Клюйверт Джастин наказан за толчок Тэт Флавьен
  • 9'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 9'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ницца контролирует мяч.
  • 8'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Отличный пас сделал Траоре Амари из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
  • 5'
    Ницца контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 18%, Ренн: 82%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 4'
    Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Как он промахнулся? Гуйри Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 4'
    Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Ницца 40% (42)
X 44.8% (47)
Ренн 15.2% (16)
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Где смотреть матч Ницца 1:1 Ренн онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 1:1 Ренн

Исход игры
Ницца
40% (42)
Ничья
44.8% (47)
Ренн
15.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (35)
Меньше
65.69% (67)
Обе команды забьют
Да
77.45% (79)
Нет
22.55% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (44)
2:1 Ницца
21.9% (23)
1:0 Ницца
11.4% (12)
1:2 Ренн
8.6% (9)
2:0 Ницца
4.8% (5)
0:1 Ренн
3.8% (4)
1:3 Ренн
1.9% (2)
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