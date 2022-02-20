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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
1:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
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Тюрам Кефрен
1:0
19' Гол
Клюйверт Джастин
34' Желтая карточка
Думбия Сулейман
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Делор Анди
72' Желтая карточка
Будауи Хишем
78' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
90' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
90'+5

Ход матча

8'
 
Мансо Венсан
Кабо Джимми
11'
Тюрам Кефрен
 
19'
Клюйверт Джастин
(Бар Мельвен)
1:0
34'
 
Думбия Сулейман
65'
Гуйри Амин
Дольберг Каспер
 
65'
 
Унаи Аззедин
Ромен Тома
67'
Делор Анди
 
72'
Данилюк Флавиус
Лотомба Жордан
 
72'
Будауи Хишем
 
78'
 
Фюльжени Анжело
83'
Шнайдерлин Морган
Будауи Хишем
 
83'
Лемина Марио
Росарио Пабло
 
87'
 
Баокен Стефан
Чо Мохамед-Али
90'
Шнайдерлин Морган
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 133
Ницца 90.2% (120)
X 7.5% (10)
Анже 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
30
Петкович
Даниель
11
Кабо
Джимми
6
Эбосс
Энцо
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
2
Менди
Батиста
23
Бенталеб
Набиль
7
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
Ницца
4-4-2
Анже
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Анже

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.4
Дольберг Каспер 7 (2) 0.28
Делор Анди 6 (1) 0.24
Клюйверт Джастин 3 0.12
Тюрам Кефрен 3 0.12
Аталь Юсеф 2 0.08
Будауи Хишем 2 0.08
Бар Мельвен 1 0.04
Гессан Эванн 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.24
Буфаль Софьян 5 (2) 0.2
Фюльжени Анжело 4 0.16
Траоре Исмаэль 3 0.12
Баокен Стефан 2 0.08
Ромен Тома 2 0.08
Чо Мохамед-Али 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Бенталеб Набиль 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 5 0
Будауи Хишем 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 6 1
Мангани Тома 4 0
Кабо Джимми 4 0
Ромен Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 3 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
6
29%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
43%
5
24%
76-90

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
8
40%
3
23%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
5
31%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

37
29
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
6
16%
3
10%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
4
11%
6
21%
31-45
6
16%
5
17%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
13
35%
6
21%
76-90

Пропущено

21
37
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
10%
7
19%
1-15
5
24%
8
22%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
6
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0
Анже
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1
Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург 2:2 Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн 2:1 Заявка 25 12 4 9 45 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
9. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
10. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
11. Монпелье 0:0 Заявка 25 10 5 10 38 - 34 35
12. Брест 1:1 Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс 1:1 Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Лорьян 0:0 Заявка 25 4 10 11 20 - 38 22
17. Сент-Этьен 2:2 Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
18. Труа 1:2 Заявка 25 5 6 14 22 - 38 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн 2:1 Заявка 13 9 1 3 29 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург 2:2 Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье 0:0 Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест 1:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Лорьян 0:0 Заявка 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
15. Реймс 1:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Сент-Этьен 2:2 Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
18. Труа 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
19. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург 2:2 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
7. Брест 1:1 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
8. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
9. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
10. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Ренн 2:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Монпелье 0:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
14. Реймс 1:1 Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
16. Сент-Этьен 2:2 Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа 1:2 Заявка 13 3 1 9 11 - 25 10
20. Лорьян 0:0 Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ницца 90.2% (120)
X 7.5% (10)
Анже 2.3% (3)
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Где смотреть матч Ницца 1:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Ницца 1:0 Анже

Исход игры
Ницца
90.2% (120)
Ничья
7.5% (10)
Анже
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
47.33% (62)
Нет
52.67% (69)
Популярный счёт
2:1 Ницца
31.6% (42)
1:0 Ницца
26.3% (35)
2:0 Ницца
23.3% (31)
3:1 Ницца
6% (8)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Анже
1.5% (2)
4:1 Ницца
1.5% (2)
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