Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
11' Undefined phrase: football_event_Тюрам Кефрен
1:0
19' ГолКлюйверт Джастин
34' Желтая карточкаДумбия Сулейман
67' Undefined phrase: football_event_Делор Анди
72' Желтая карточкаБудауи Хишем
78' Желтая карточкаФюльжени Анжело
90' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
Ход матча
11'
19'
1:0
34'
67'
72'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
11
Кабо
Джимми
24
Ромен
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Ницца
Анже
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.4
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.28
|Делор Анди
|6 (1)
|0.24
|Клюйверт Джастин
|3
|0.12
|Тюрам Кефрен
|3
|0.12
|Аталь Юсеф
|2
|0.08
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.24
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.2
|Фюльжени Анжело
|4
|0.16
|Траоре Исмаэль
|3
|0.12
|Баокен Стефан
|2
|0.08
|Ромен Тома
|2
|0.08
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Бенталеб Набиль
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|5
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|6
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Ромен Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|3
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
6
29%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
43%
5
24%
76-90
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
8
40%
3
23%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
5
31%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
37
29
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
6
16%
3
10%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
4
11%
6
21%
31-45
6
16%
5
17%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
13
35%
6
21%
76-90
Пропущено
21
37
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
10%
7
19%
1-15
5
24%
8
22%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
6
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0
Анже
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1
Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|2:2 Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|2:1 Заявка
|25
|12
|4
|9
|45 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|9.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|10.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|38 - 34
|35
|12.
|Брест
|1:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|1:1 Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|17.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|18.
|Труа
|1:2 Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 38
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|2:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|2:2 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|12.
|Брест
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|18.
|Труа
|1:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|19.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|2:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|7.
|Брест
|1:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|10.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Ренн
|2:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|14.
|Реймс
|1:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|Сент-Этьен
|2:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|1:2 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Анже
Исход игры
Ницца
90.2% (120)
Ничья
7.5% (10)
Анже
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
47.33% (62)
Нет
52.67% (69)
Популярный счёт
2:1 Ницца
31.6% (42)
1:0 Ницца
26.3% (35)
2:0 Ницца
23.3% (31)
3:1 Ницца
6% (8)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Анже
1.5% (2)
4:1 Ницца
1.5% (2)
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