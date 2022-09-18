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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 5. Стадион:
ОФИ
1:1
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
8' Гол
Нарей Халед
13' Желтая карточка
Виейринья
27' Желтая карточка
Ларссон Эрик
76' Желтая карточка
Лиратцис Элефтериос
82' Желтая карточка
Брэндон Льямас
82' Желтая карточка
Вурос Праксителис
1:1
90' Гол
Диамантис Апостолос
90'+14
1
Стивенс
Сонни
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
2
Ларссон
Эрик
23
Переа
Луис
III
29
Мельядо
Мигель
38
Балояннис
Константинос
11
Нуха
Дико
9
Герреро
Мигель
5
Диуссе
Ассан
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
20
Виейринья
27
Куртич
Ясмин
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
ОФИ
3-4-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
ПАОК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

25 матчей

12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

4%
36%
60%
1 победа 9 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:0
С
1:3
С
0:3
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
4:0
К
4:1
К
0:3
С
0:1
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:0
К
0:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантис Апостолос 2 0.4
Нейра Хуан 1 0.2
Балояннис Константинос 1 0.2
Тораринссон Гудмундур 0 0
Тораль Хон 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 2 0.4
Куртич Ясмин 2 (1) 0.4
Брэндон Льямас 1 0.2
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 2 1
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Маринакис Никос 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 0
Соареш Филипе 2 0
Эль-Каддури Омар 0 1
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1
ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0
ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 9 - 1 15
2. ПАОК 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
5. Атромитос 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Волос 2:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Олимпиакос 5 2 2 1 7 - 4 8
8. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
9. ОФИ 5 1 1 3 4 - 8 4
10. ПАС Янина 5 1 1 3 3 - 9 4
11. Астерас 5 0 4 1 4 - 6 4
12. Ламия 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Левадиакос 5 0 2 3 2 - 7 2
14. Ионикос 0:2 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Волос 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ионикос 0:2 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
14. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 7 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
ПАОК Нарей Халед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Левадиакос Константинидис Димитрис 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
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