Тур: 5. Стадион: Теодорос Вардинояннис
0'
0:1
8' ГолНарей Халед
13' Желтая карточкаВиейринья
27' Желтая карточкаЛарссон Эрик
76' Желтая карточкаЛиратцис Элефтериос
82' Желтая карточкаБрэндон Льямас
82' Желтая карточкаВурос Праксителис
1:1
90' ГолДиамантис Апостолос
90'+14
Ход матча
8'
0:1
13'
27'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 13
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
11
Нуха
Дико
20
Виейринья
27
Куртич
Ясмин
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
-
77 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
ОФИ
ПАОК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
25 матчей
12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
4%
36%
60%
1 победа 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантис Апостолос
|2
|0.4
|Нейра Хуан
|1
|0.2
|Балояннис Константинос
|1
|0.2
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|2
|0.4
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.4
|Брэндон Льямас
|1
|0.2
|Виейринья
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|2
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Эль-Каддури Омар
|0
|1
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1
ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0
ПАОК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|5.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Волос
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|ОФИ
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|ПАС Янина
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Левадиакос
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|14.
|Ионикос
|0:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Волос
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ионикос
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|7 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|ПАОК
|Нарей Халед
|2 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Левадиакос
|Константинидис Димитрис
|3