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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
2:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
19' Гол
Родригес Гарри
45' Желтая карточка
Цилианидис Космас
70' Красная карточка
Яннулис Костас
84' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
2:0
89' Гол в свои ворота
Дурмишай Фиорин
90'+5
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
75
Кицос
Фотис
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
77
Родригес
Гарри
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
5
Селимович
Вахид
10
Бузукис
Яннис
19
Цилианидис
Космас
7
Лампру
Лазарос
9
Ван
Дёйнен
Майк
Олимпиакос
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
ОФИ

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

22 матча

81.8%
13.6%
4.6%
18 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:3
С
3:0
С
0:2
С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:0
С
0:3
С
3:0
С
0:4
С
5:1
С
0:4
С
2:0
ГК
0:0
С
0:2
С
2:2
С
2:1
К
0:2
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.38
Соарес Франсиско 7 (1) 0.29
Камара Агибу 5 0.21
Масурас Гиоргос 5 0.21
Сиссе Пап Абу 4 0.17
Вальбуэна Матьё 3 0.13
Родригес Гарри 3 0.13
М'Вила Янн 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Бухалакис Андреас 1 0.04
Врусаи Мариус 1 0.04
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.24
Лампру Лазарос 5 (1) 0.2
Тораль Хон 3 0.12
Luis Gallegos 2 0.08
Вурос Праксителис 2 0.08
Дурмишай Фиорин 2 0.08
Цилианидис Космас 2 0.08
Феллипе Луис 2 (1) 0.08
Наби Адил 1 0.04
Камау Брюс 1 0.04
Селимович Вахид 1 0.04
Пасалидис Триантафиллос 1 0.04
Диамантис Апостолос 1 0.04
Де Гузман Джонатан 0 0
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Ус Абдул Рахман 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Рябчук Олег 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
М'Вила Янн 2 0
Лала Кенни 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 10 1
Пасалидис Триантафиллос 9 0
Мельядо Мигель 8 0
Маринакис Никос 6 0
Вурос Праксителис 5 0
Luis Gallegos 5 0
Балояннис Константинос 4 0
Яннулис Костас 2 1
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Стаикос Пасхалис 1 1
Кастаньос Люк 2 0
Феллипе Луис 2 0
Тораль Хон 2 0
Лампру Лазарос 2 0
Цилианидис Космас 2 0
Селимович Вахид 2 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
22%
2
15%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
4
31%
76-90

Забито

23
18
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
2
9%
7
39%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
17%
3
16%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
3
16%
76-90

Забито

41
31
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
8
20%
5
16%
1-15
8
20%
7
23%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
7
17%
3
10%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
7
17%
8
26%
76-90

Пропущено

11
32
4 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
1
9%
6
19%
1-15
3
27%
4
13%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
2
18%
2
6%
61-75
5
45%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1
ОФИ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 19 5 0 41 - 11 62
2. ПАОК 24 15 4 5 47 - 23 49
3. АЕК 24 13 3 8 39 - 26 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 19 - 4 32
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Цилианидис Космас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Родригес Гарри бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Олимпиакос 2:0 ОФИ онлайн


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