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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Литва
FIFA #144
2:2
Конец матча
Черногория
FIFA #71
0'
29' Желтая карточка
Гирдвайнис Эдвинас
1:0
71' Гол
Паулаускас Гитис
1:1
78' Гол
Крстович Никола
84' Желтая карточка
Джюрджевич Урош
1:2
89' Гол
Савич Стефан
2:2
90' Гол
Черных Фёдор
90'+6

Ход матча

29'
Гирдвайнис Эдвинас
 
46'
Сирвис Пиюс
Бенета Маркас
 
46'
 
Цамай Дритон
Савичевич Вукан
46'
 
Йоветич Стеван
Мугоша Стефан
53'
 
Лончар Стефан
Шчекич Александар
68'
Сливка Выкинтас
Голубицкас Паулюс
 
68'
Черных Фёдор
Янкаускас Элигиюс
 
71'
Паулаускас Гитис
(Черных Фёдор)
1:0
72'
 
Джюрджевич Урош
Йовович Владимир
77'
 
Джуканович Виктор
Янкович Марко
78'
1:1
Крстович Никола
(Марушич Адам)
81'
Казлаускас Донатас
Новиковас Арвидас
 
84'
 
Джюрджевич Урош
89'
1:2
Савич Стефан
(Йоветич Стеван)
90'
Вербицкас Овидиус
 
90'
Черных Фёдор
(Ласицкас Юстас)
2:2
90'
Климавичюс Линас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Литва 9.4% (12)
X 14.2% (18)
Черногория 76.4% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гертмонас
Эдвинас
13
Ласицкас
Юстас
20
Лекиатас
Рокас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
3
Бенета
Маркас
18
Вербицкас
Овидиус
15
Гинейтис
Гвидас
11
Новиковас
Арвидас
22
Голубицкас
Паулюс
23
Янкаускас
Элигиюс
19
Паулаускас
Гитис
1
Миятович
Милан
23
Марушич
Адам
15
Савич
Стефан
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
16
Йовович
Владимир
8
Янкович
Марко
19
Шчекич
Александар
14
Савичевич
Вукан
9
Мугоша
Стефан
11
Крстович
Никола
Литва
4-2-3-1
Черногория
4-4-2

История личных встреч

Литва
Черногория

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:4
ЛНУ
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.25
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.25
Паулаускас Гитис 1 0.25
Ласицкас Юстас 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.5
Савич Стефан 1 0.25
Йоветич Стеван 0 0
Марушич Адам 0 0
Йовович Владимир 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 0 1
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 2 0
Вешович Марко 1 0
Джюрджевич Урош 1 0
Раичкович Милош 1 0
Вуячич Игор 1 0
Крстович Никола 1 0

Результаты матчей

Литва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черногория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0
Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0
Черногория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1
Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Нидерланды - Черногория 4:0

Результаты матчей

Литва
Черногория

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Литва
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Сербия
 1:2 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Черногория
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Литва
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сербия
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Литва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Черногория
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Литва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Гирдвайнис Эдвинас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dariaus Ir Gireno Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Литва 9.4% (12)
    X 14.2% (18)
    Черногория 76.4% (97)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Литва 2:2 Черногория

    Исход игры
    Литва
    9.4% (12)
    Ничья
    14.2% (18)
    Черногория
    76.4% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Черногория
    33.9% (43)
    0:1 Черногория
    26.8% (34)
    1:1 Ничья
    11.8% (15)
    0:2 Черногория
    6.3% (8)
    2:1 Литва
    5.5% (7)
    1:3 Черногория
    3.9% (5)
    1:0 Литва
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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