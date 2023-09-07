Тур: 5. Стадион: Dariaus Ir Gireno Stadium.
2:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаГирдвайнис Эдвинас
1:0
71' ГолПаулаускас Гитис
1:1
78' ГолКрстович Никола
84' Желтая карточкаДжюрджевич Урош
1:2
89' ГолСавич Стефан
2:2
90' ГолЧерных Фёдор
90'+6
Ход матча
71'
1:0
78'
1:1
84'
89'
1:2
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марушич АдамЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
История личных встреч
Литва
Черногория
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черных Фёдор
|1
|0.25
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0.25
|Паулаускас Гитис
|1
|0.25
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.5
|Савич Стефан
|1
|0.25
|Йоветич Стеван
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласицкас Юстас
|0
|1
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0
|Янкаускас Элигиюс
|1
|0
|Узела Каролис
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|2
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Джюрджевич Урош
|1
|0
|Раичкович Милош
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
Результаты матчей
Литва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черногория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0
Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0
Черногория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1
Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Нидерланды - Черногория 4:0
Результаты матчей
Литва
Черногория
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Литва
Черногория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Литва 2:2 Черногория
Исход игры
Литва
9.4% (12)
Ничья
14.2% (18)
Черногория
76.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
1:2 Черногория
33.9% (43)
0:1 Черногория
26.8% (34)
1:1 Ничья
11.8% (15)
0:2 Черногория
6.3% (8)
2:1 Литва
5.5% (7)
1:3 Черногория
3.9% (5)
1:0 Литва
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!