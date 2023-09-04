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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Португалия
FIFA #6
 
Позже
Исландия
FIFA #67
Прогнозы 43
Португалия 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Исландия 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Исландия
1.16
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7.60
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21.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Исландия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2
1:1
Е2
5:3
Е2
1:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 10 (3) 1.11
Фернандеш Бруну 5 0.56
Силва Бернарду 3 0.33
Фелиш Жоау 3 0.33
Канселу Жоау 3 0.33
Рамуш Гонсалу 3 0.33
Жота Диогу 2 0.22
Инасиу Гонсалу 2 0.22
Отавио Эдмилсон 1 0.11
Леау Рафаэл 1 0.11
Орта Рикарду 1 0.11
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Силва Антониу 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.33
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0.33
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.33
Гудьонсен Андри 2 0.22
Оскарссон Орри 2 0.22
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.22
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.11
Торстейнссон Йон 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Палссон Виктор 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Фернандеш Бруну 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Жота Диогу 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Далот Диогу 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Португалия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Исландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
6
Португалия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Исландия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Забито

15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

34
17
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
3
18%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
5
15%
2
12%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
8
24%
4
24%
76-90

Пропущено

2
14
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
50%
3
21%
61-75
1
50%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1
Исландия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1
Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2

Результаты матчей

Португалия
Исландия

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
9
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Португалия
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
4
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5
1
3
2
3
3.5
1
3
2
3
4.5
1
3
1
4
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
6
3
2.5
2
7
4
5
3.5
2
7
3
6
4.5
1
8
2
7
5.5
1
8

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 9 9 0 0 34 - 2 27
2.
Словакия
 Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
3.
Люксембург
 Заявка 9 4 2 3 12 - 19 14
4.
Исландия
 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 9 3 0 6 8 - 18 9
6.
Лихтенштейн
 Заявка 9 0 0 9 1 - 27 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
4.
Исландия
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Люксембург
 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 Заявка 4 1 0 3 10 - 10 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 43
    Португалия 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Исландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Исландия
    1.16
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    7.60
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    Прогнозы на матч Португалия - Исландия

    Исход игры
    Португалия
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Исландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (12)
    Нет
    71.43% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    38.6% (17)
    3:0 Португалия
    13.6% (6)
    2:1 Португалия
    11.4% (5)
    4:0 Португалия
    11.4% (5)
    3:1 Португалия
    6.8% (3)
    1:0 Португалия
    4.5% (2)
    4:2 Португалия
    4.5% (2)
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