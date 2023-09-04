Тур: 10. Стадион: Жозе Алваладе.
Позже
История личных встреч
Португалия
Исландия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
45
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|10 (3)
|1.11
|Фернандеш Бруну
|5
|0.56
|Силва Бернарду
|3
|0.33
|Фелиш Жоау
|3
|0.33
|Канселу Жоау
|3
|0.33
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.33
|Жота Диогу
|2
|0.22
|Инасиу Гонсалу
|2
|0.22
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.11
|Леау Рафаэл
|1
|0.11
|Орта Рикарду
|1
|0.11
|Невеш Рубен
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
|Силва Антониу
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.33
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0.33
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.33
|Гудьонсен Андри
|2
|0.22
|Оскарссон Орри
|2
|0.22
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.22
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.11
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Виллюмссон Виллюм
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Португалия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Португалия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Исландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
15
6
Португалия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Исландия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
3
16%
3
30%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Забито
15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
34
17
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
3
18%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
5
15%
2
12%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
8
24%
4
24%
76-90
Пропущено
2
14
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
50%
3
21%
61-75
1
50%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1
Исландия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1
Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2
Результаты матчей
Португалия
Исландия
Точный счет
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
9
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Португалия
Исландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
13
23
13
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
63
27
45
27
36
18
27
18
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|34 - 2
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 19
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|5.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|8 - 18
|9
|6.
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 27
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|19 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|6.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|10 - 10
|3
|5.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогнозы на матч Португалия - Исландия
Исход игры
Португалия
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Исландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
28.57% (12)
Нет
71.43% (30)
Популярный счёт
2:0 Португалия
38.6% (17)
3:0 Португалия
13.6% (6)
2:1 Португалия
11.4% (5)
4:0 Португалия
11.4% (5)
3:1 Португалия
6.8% (3)
1:0 Португалия
4.5% (2)
4:2 Португалия
4.5% (2)
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