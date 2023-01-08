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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Интер Милан
 
Позже
Парма
Прогнозы 43
Интер Милан 100% (43)
X 0% (0)
Парма 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Парма
10.50
7.02
12.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Милан
Парма

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

21 матч

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:0
СA
2:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2.4
1.18

Среднее время на гол

37
76

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.24

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михэйлэ Валентин 1 0.5
Бенедычак Адриан 1 0.5
Камара Дрисса 1 0.5
Зом Симон 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2
Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1
Парма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1
Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2

Результаты матчей

Интер Милан
Парма

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Сампдория Конти Андреа 1
Сампдория Ринкон Томас 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 43
    Интер Милан 100% (43)
    X 0% (0)
    Парма 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Парма
    10.50
    7.02
    12.50
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Парма

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Парма
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    26.83% (11)
    Нет
    73.17% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    48.8% (21)
    2:1 Интер Милан
    25.6% (11)
    3:0 Интер Милан
    11.6% (5)
    1:0 Интер Милан
    7% (3)
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