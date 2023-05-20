Тур: 39.
3:0
Конец матча
Ход матча
63'
77'
2:0
81'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
99 Julien Lamy
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.78
Среднее время на гол
72
115
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.18
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|9
|0.23
|Julien Lamy
|5
|0.13
|Дьявара Кандет
|5 (1)
|0.13
|Рушиас Онисифорос
|4
|0.1
|Фернандеш Виктор
|3
|0.08
|Antonis Katsiaris
|3
|0.08
|Сильва Луис
|3
|0.08
|Мейра Марсиу
|2
|0.05
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Константину Константинос
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Качаниклич Алекс
|4
|0.11
|Берахино Сейдо
|4 (1)
|0.11
|Миральяс Кевин
|4 (2)
|0.11
|Макрис Андреас
|2
|0.05
|Милинчану Николай
|2
|0.05
|Тшибола Аарон
|2
|0.05
|Папафотис Вассилис
|2
|0.05
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0.05
|Silva
|2 (1)
|0.05
|Ромо Хосе
|1
|0.03
|Деваст Себастьен
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1
|0.03
|Бруно Араужо
|1
|0.03
|Хаза Жаред
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Андреу Эвангелос
|1
|0.03
|Vittorio Continella
|1
|0.03
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вученович Александар
|8
|0
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Эхманн Марко
|6
|1
|Demetris Mavroudis
|6
|1
|Adrian Oscar Lucero
|7
|0
|Antonis Katsiaris
|7
|0
|Сильва Луис
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Константину Константинос
|6
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Andreas Christofi
|5
|0
|Рушиас Онисифорос
|3
|1
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Omer Korsia
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|9
|0
|Здравковски Давор
|9
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|7
|0
|Миральяс Кевин
|6
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Пантели Стилианос
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Милинчану Николай
|4
|0
|Vittorio Continella
|4
|0
|Качаниклич Алекс
|3
|0
|Черных Фёдор
|3
|0
|Сисс Амаду
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Michalis Kolias
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Stylianos Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
АЕЛ Лимаcсол
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
2
Эносис
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
АЕЛ Лимаcсол
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
27
11
Волевые поражения
10
19
Эносис
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (14)
41% (16)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
44% (17)
26% (10)
АЕЛ Лимаcсол
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
47% (18)
37% (14)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
10
15
Волевые победы
29
14
Волевые поражения
14
21
Голы по времени матча
Забито
24
11
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
29 Не забивали 32
1
4%
1
9%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
38%
2
18%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
3
15%
7
33%
76-90
Забито
16
22
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
28 Не забивали 25
3
19%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
6
38%
4
18%
46-60
4
25%
5
23%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Пропущено
31
19
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
10
32%
2
11%
76-90
Забито
40
33
12 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
18 Не забивали 19
4
10%
3
9%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
10
25%
6
18%
46-60
7
18%
5
15%
61-75
11
28%
6
18%
76-90
Пропущено
51
40
27 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 25
7
14%
5
13%
1-15
9
18%
7
18%
16-30
11
22%
6
15%
31-45
7
14%
6
15%
46-60
4
8%
7
18%
61-75
13
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Неа Саламина - Эносис 4:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:1
Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Результаты матчей
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
12 раз 63%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Точный счет
0:1
6 раз 15%
0:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 46%
1
11 раз 28%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
0
18 раз 47%
1
10 раз 26%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
136
614
712
416
217
218
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
712
415
316
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2118
Больше Меньше
2018
1029
1028
534
434
237
237
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|11
|3
|62 - 24
|74
|2.
|34
|19
|11
|4
|46 - 20
|68
|3.
|34
|19
|5
|10
|52 - 36
|62
|4.
|33
|18
|5
|10
|43 - 33
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|57 - 28
|59
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|9
|13
|49 - 43
|57
|2.
|38
|15
|7
|16
|48 - 53
|52
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|38
|13
|8
|17
|36 - 52
|47
|5.
|38
|10
|8
|20
|31 - 54
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|38
|9
|5
|24
|35 - 71
|32
|8.
|38
|5
|12
|21
|26 - 57
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|4.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
|6.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|2.
|19
|9
|3
|7
|28 - 26
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|19
|7
|1
|11
|19 - 31
|22
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|19
|4
|4
|11
|10 - 25
|16
|8.
|19
|2
|8
|9
|12 - 22
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|3
|8
|19 - 20
|27
|2.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|4.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|19
|2
|4
|13
|16 - 40
|10
|Пафос
|Жайро
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9