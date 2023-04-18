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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 32.
Неа Саламина
1:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
12' Желтая карточка
Труич Никола
29' Желтая карточка
Ковачевич Боян
37' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico3
1:0
47' Гол
Diego Dorregaray
49' Желтая карточка
Fawaz Abdullahi
64' Желтая карточка
Манджек Жорж
1:1
67' Гол
Садик Берат
86' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
90'+6
Неа Саламина
Докса Катокопия

История личных встреч

Неа Саламина
Докса Катокопия

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

39 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
15 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.8%
51.3%
17.9%
12 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:6
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
Р
2:0
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
К
1:1
К
1:3
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.26
1.1

Среднее время на гол

71
81

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.3
1.21

Среднее время на гол

69
74

Всего голов

50
45

Голов в среднем за матч

1.28
1.15

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 12 (2) 0.38
Сантос Тьяго III 5 0.16
Мигелито 4 0.13
Климович Владислав 3 0.09
Abdelaye Diakite 3 0.09
Michalis Koumouris 3 0.09
Толемесс Флориан 2 0.06
Фелипе Жуан 2 0.06
Zacharias Adoni 2 0.06
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0.06
Даткович Нико 1 0.03
Konstrantinos Serghiou 1 0.03
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 8 (3) 0.25
Асанте Эрнест 4 0.13
Анаане Тиджани 3 0.09
Труич Никола 2 0.06
Собчик Алекс 2 0.06
Andreas Karamanolis 2 0.06
Аденон Халед 1 0.03
Бенни Бернарду 1 0.03
Benjamin Asamoah 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 12 1
Офори Ричард 7 0
Diego Dorregaray 6 0
Jose M.F. Moreno Chico3 6 0
Abdelaye Diakite 4 1
Карлитуш Тавареш 5 0
Сантос Тьяго III 5 0
Zacharias Adoni 5 0
Konstrantinos Serghiou 4 0
Климович Владислав 3 0
Кацикас Георгиос 3 0
Толемесс Флориан 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Тчаха Серж 3 0
Michalis Koumouris 3 0
Ботеак Эрик 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 11 0
Аденон Халед 6 1
Fawaz Abdullahi 5 1
Садик Берат 6 0
Стилиану Мариос 4 0
Труич Никола 4 0
Керла Семир 4 0
Benjamin Asamoah 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Илич Кристиан 3 0
Шишковски Дамьян 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Andreas Karamanolis 3 0
Diego Mesen 1 1
Меска 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Ояла Юхани 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Докса Катокопия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

9
9
Неа Саламина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Докса Катокопия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

14
8
Неа Саламина
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Докса Катокопия
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

23
17

Голы по времени матча

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
4%
3
17%
1-15
7
28%
5
28%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
11
44%
3
17%
76-90

Пропущено

21
26
14 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
10
48%
5
19%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
2
10%
6
23%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 27
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
6
38%
2
22%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
20%
4
25%
76-90

Забито

41
27
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 11
9 Не забивали 14
4
10%
5
19%
1-15
8
20%
7
26%
16-30
3
7%
4
15%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
3
7%
3
11%
61-75
17
41%
5
19%
76-90

Пропущено

41
42
25 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
6
15%
4
10%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
15
37%
8
19%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
4
10%
8
19%
61-75
8
20%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0
Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0

Результаты матчей

Неа Саламина
Докса Катокопия

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
4
2 раза 6%
0
15 раз 47%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
5
10
8
9
1.5
3
12
1
16
2.5
1
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
10
1.5
6
11
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
17
15
13
19
1.5
9
23
2
30
2.5
1
31
2
30
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 30 18 4 8 48 - 32 58
4.
Пафос
 30 15 10 5 54 - 24 55
5.
Аполлон
 29 16 5 8 40 - 29 53
6.
Омония
 30 14 3 13 41 - 36 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 32 14 5 13 40 - 43 47
2.
Анортосис
 31 12 7 12 35 - 39 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 30 11 6 13 26 - 29 39
4.
Докса Катокопия
 32 9 7 16 27 - 42 34
5.
Кармиотисса
 31 9 6 16 29 - 46 33
6.
Эносис
 31 6 6 19 26 - 44 24
7.
Олимпиакос Никосия
 32 4 11 17 21 - 45 23
8.
Акритас Хлоракас
 32 5 5 22 26 - 63 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
6.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
3.
Анортосис
 16 6 5 5 24 - 22 23
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 9 - 16 15
6.
Акритас Хлоракас
 16 4 1 11 14 - 30 13
7.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 15 6 2 7 16 - 21 20
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
АЕЛ Лимаcсол
 14 4 4 6 11 - 13 16
5.
Кармиотисса
 15 4 3 8 14 - 26 15
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
АЕК Ларнака Томович Ненад 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Chico Banza получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Bojan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Труич Никола получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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