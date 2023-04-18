Тур: 32.
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаТруич Никола
29' Желтая карточкаКовачевич Боян
37' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico3
1:0
47' ГолDiego Dorregaray
49' Желтая карточкаFawaz Abdullahi
64' Желтая карточкаМанджек Жорж
1:1
67' ГолСадик Берат
86' Желтая карточкаAbdelaye Diakite
90'+6
Ход матча
12'
29'
46'
47'
1:0
49'
64'
67'
1:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
92 Edson Silva
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
История личных встреч
Неа Саламина
Докса Катокопия
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
39 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
15 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.8%
51.3%
17.9%
12 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.26
1.1
Среднее время на гол
71
81
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.3
1.21
Среднее время на гол
69
74
Всего голов
50
45
Голов в среднем за матч
1.28
1.15
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|12 (2)
|0.38
|Сантос Тьяго III
|5
|0.16
|Мигелито
|4
|0.13
|Климович Владислав
|3
|0.09
|Abdelaye Diakite
|3
|0.09
|Michalis Koumouris
|3
|0.09
|Толемесс Флориан
|2
|0.06
|Фелипе Жуан
|2
|0.06
|Zacharias Adoni
|2
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0.06
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0.03
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|8 (3)
|0.25
|Асанте Эрнест
|4
|0.13
|Анаане Тиджани
|3
|0.09
|Труич Никола
|2
|0.06
|Собчик Алекс
|2
|0.06
|Andreas Karamanolis
|2
|0.06
|Аденон Халед
|1
|0.03
|Бенни Бернарду
|1
|0.03
|Benjamin Asamoah
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|12
|1
|Офори Ричард
|7
|0
|Diego Dorregaray
|6
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|1
|Карлитуш Тавареш
|5
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Zacharias Adoni
|5
|0
|Konstrantinos Serghiou
|4
|0
|Климович Владислав
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Тчаха Серж
|3
|0
|Michalis Koumouris
|3
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|11
|0
|Аденон Халед
|6
|1
|Fawaz Abdullahi
|5
|1
|Садик Берат
|6
|0
|Стилиану Мариос
|4
|0
|Труич Никола
|4
|0
|Керла Семир
|4
|0
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Andreas Karamanolis
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Меска
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Ояла Юхани
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Докса Катокопия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
9
9
Неа Саламина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Докса Катокопия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
14
Волевые поражения
14
8
Неа Саламина
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Докса Катокопия
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
20
Волевые поражения
23
17
Голы по времени матча
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
4%
3
17%
1-15
7
28%
5
28%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
11
44%
3
17%
76-90
Пропущено
21
26
14 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
10
48%
5
19%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
2
10%
6
23%
61-75
4
19%
5
19%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 27
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
6
38%
2
22%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
20%
4
25%
76-90
Забито
41
27
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 11
9 Не забивали 14
4
10%
5
19%
1-15
8
20%
7
26%
16-30
3
7%
4
15%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
3
7%
3
11%
61-75
17
41%
5
19%
76-90
Пропущено
41
42
25 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
6
15%
4
10%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
15
37%
8
19%
31-45
4
10%
8
19%
46-60
4
10%
8
19%
61-75
8
20%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0
Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0
Результаты матчей
Неа Саламина
Докса Катокопия
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
4
2 раза 6%
0
15 раз 47%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
510
89
312
116
114
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
125
510
611
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
1715
1319
923
230
131
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|48 - 32
|58
|4.
|30
|15
|10
|5
|54 - 24
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|40 - 29
|53
|6.
|30
|14
|3
|13
|41 - 36
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|5
|13
|40 - 43
|47
|2.
|31
|12
|7
|12
|35 - 39
|43
|3.
|30
|11
|6
|13
|26 - 29
|39
|4.
|32
|9
|7
|16
|27 - 42
|34
|5.
|31
|9
|6
|16
|29 - 46
|33
|6.
|31
|6
|6
|19
|26 - 44
|24
|7.
|32
|4
|11
|17
|21 - 45
|23
|8.
|32
|5
|5
|22
|26 - 63
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|3.
|16
|6
|5
|5
|24 - 22
|23
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|16
|4
|1
|11
|14 - 30
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|15
|4
|3
|8
|14 - 26
|15
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|АЕК Ларнака
|Томович Ненад
|1 8