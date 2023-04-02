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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 29.
Аполлон
0:1
Конец матча
Арис Лимассол
0'
43' Желтая карточка
Кокорин Александр
45' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
45' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
45' Желтая карточка
Яго Стив
51' Желтая карточка
Сёке Юлиус
64' Желтая карточка
Варда Амр
65' Желтая карточка
Струски Кароль
0:1
69' Гол
Сёке Юлиус
72' Желтая карточка
Пилеас Костас
83' Желтая карточка
Коль Исраэль
90'+7
Аполлон
Арис Лимассол

История личных встреч

Аполлон
Арис Лимассол

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.19
1.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
53

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 13 (1) 0.46
Доньё Годсвей 3 0.11
Жради Бассель 3 (1) 0.11
Дигин Николя 2 0.07
Варда Амр 2 0.07
Антонио Владимиро 2 0.07
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.07
Шахар Идо 2 (2) 0.07
Роберж Валентин 1 0.04
Илиев Илиан 1 0.04
Коль Исраэль 1 0.04
Экполо Годсвилл 1 0.04
Хаммас Амин 1 0.04
Шполярич Данило 1 0.04
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.04
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 11 (5) 0.38
Бенгтссон Лео 7 0.24
Гоми Янник 7 (1) 0.24
Шави Уоррен 5 0.17
Струски Кароль 4 0.14
Маямбела Михлали 3 0.1
Шполярич Матья 2 0.07
Кажу 2 0.07
Сёке Юлиус 2 0.07
Браун Морган 2 0.07
Стемпиньски Мариуш 2 (1) 0.07
Яблонский Евгений 1 0.03
Брорссон Франц 1 0.03
Боакье Эрик 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 6 1
Хаммас Амин 5 1
Пейбернес Матьё 4 1
Йованович Вукашин 5 0
Ресио Хосе 3 1
Коль Исраэль 4 0
Антонио Владимиро 4 0
Хенти Эзекиэль 2 1
Кириаку Хараламбос 3 0
Алеесами Хайтам 3 0
Йованович Александар II 3 0
Питтас Яннис 3 0
Панайоту Антреас 3 0
Шполярич Данило 3 0
Шахар Идо 3 0
Илиев Илиан 2 0
Артиматас Панайотис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Харис Мавриас 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Nearchos Zinonos 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 11 0
Яго Стив 8 1
Кокорин Александр 8 0
Струски Кароль 8 0
Кажу 6 0
Мукету-Муссунда Алекс 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Брорссон Франц 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Пилеас Костас 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Делмиро 2 0
Боакье Эрик 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0

Результаты матчей

Аполлон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Арис Лимассол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

4
6
Аполлон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Арис Лимассол
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

14
28
Аполлон
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Арис Лимассол
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
2
10%
4
17%
1-15
5
24%
5
22%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
8
53%
4
36%
76-90

Забито

15
30
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
5
33%
5
17%
61-75
4
27%
5
17%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Забито

36
53
13 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 21
7 Не забивали 4
4
11%
8
15%
1-15
5
14%
11
21%
16-30
4
11%
9
17%
31-45
4
11%
7
13%
46-60
9
25%
7
13%
61-75
10
28%
11
21%
76-90

Пропущено

31
22
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
2
6%
2
9%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
12
39%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1

Результаты матчей

Аполлон
Арис Лимассол

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
9
5
3
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
8
7
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
25
4
11
17
1.5
17
12
4
24
2.5
8
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 18 7 3 41 - 14 61
2.
Арис Лимассол
 29 17 9 3 53 - 22 60
3.
АЕК Ларнака
 28 18 3 7 46 - 26 57
4.
Пафос
 29 14 10 5 50 - 24 52
5.
Аполлон
 28 15 5 8 38 - 29 50
6.
Омония
 29 14 3 12 41 - 33 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 29 13 3 13 38 - 42 42
2.
Анортосис
 28 11 7 10 31 - 35 40
3.
АЕЛ Лимаcсол
 28 11 6 11 26 - 25 39
4.
Кармиотисса
 28 7 6 15 26 - 45 27
5.
Докса Катокопия
 28 6 6 16 21 - 39 24
6.
Эносис
 28 6 4 18 25 - 42 22
7.
Олимпиакос Никосия
 29 4 10 15 20 - 42 22
8.
Акритас Хлоракас
 29 3 5 21 20 - 58 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
Омония
 15 10 2 3 27 - 9 32
3.
АПОЭЛ
 14 8 5 1 19 - 4 29
4.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
2.
АЕЛ Лимаcсол
 15 7 2 6 15 - 14 23
3.
Неа Саламина
 15 7 2 6 22 - 21 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 13 3 2 8 12 - 16 11
7.
Акритас Хлоракас
 14 3 1 10 11 - 27 10
8.
Олимпиакос Никосия
 14 1 6 7 8 - 17 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 22 - 10 32
2.
Арис Лимассол
 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
4.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
5.
Аполлон
 14 6 4 4 16 - 15 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
2.
Анортосис
 14 5 2 7 9 - 17 17
3.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
4.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
5.
Кармиотисса
 13 3 3 7 13 - 25 12
6.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 13 - 23 12
7.
Эносис
 15 3 2 10 13 - 26 11
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
Неа Саламина Diego Dorregaray 10
АЕК Ларнака Тричковски Иван 9
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Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Омония Кассама Морету 1 8
Весь список
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    • Желтая карточка
      64'
      Варда Амр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      54'
      Сёке Юлиус получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Аполлон 0:1 Арис Лимассол онлайн

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