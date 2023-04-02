Тур: 29.
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаКокорин Александр
45' Желтая карточкаПейбернес Матьё
45' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
45' Желтая карточкаЯго Стив
51' Желтая карточкаСёке Юлиус
64' Желтая карточкаВарда Амр
65' Желтая карточкаСтруски Кароль
0:1
69' ГолСёке Юлиус
72' Желтая карточкаПилеас Костас
83' Желтая карточкаКоль Исраэль
90'+7
Ход матча
45'
45'
51'
64'
65'
69'
0:1
72'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Аполлон
Арис Лимассол
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Среднее время на гол
60
42
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.19
1.69
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
53
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|13 (1)
|0.46
|Доньё Годсвей
|3
|0.11
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.11
|Дигин Николя
|2
|0.07
|Варда Амр
|2
|0.07
|Антонио Владимиро
|2
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.07
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.07
|Роберж Валентин
|1
|0.04
|Илиев Илиан
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
|Экполо Годсвилл
|1
|0.04
|Хаммас Амин
|1
|0.04
|Шполярич Данило
|1
|0.04
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.04
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|11 (5)
|0.38
|Бенгтссон Лео
|7
|0.24
|Гоми Янник
|7 (1)
|0.24
|Шави Уоррен
|5
|0.17
|Струски Кароль
|4
|0.14
|Маямбела Михлали
|3
|0.1
|Шполярич Матья
|2
|0.07
|Кажу
|2
|0.07
|Сёке Юлиус
|2
|0.07
|Браун Морган
|2
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|2 (1)
|0.07
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|6
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Пейбернес Матьё
|4
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Панайоту Антреас
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Шахар Идо
|3
|0
|Илиев Илиан
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Nearchos Zinonos
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|11
|0
|Яго Стив
|8
|1
|Кокорин Александр
|8
|0
|Струски Кароль
|8
|0
|Кажу
|6
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Делмиро
|2
|0
|Боакье Эрик
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Арис Лимассол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
6
Аполлон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Арис Лимассол
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
14
28
Аполлон
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Арис Лимассол
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
18
34
Голы по времени матча
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
2
10%
4
17%
1-15
5
24%
5
22%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
8
53%
4
36%
76-90
Забито
15
30
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
5
33%
5
17%
61-75
4
27%
5
17%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Забито
36
53
13 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 21
7 Не забивали 4
4
11%
8
15%
1-15
5
14%
11
21%
16-30
4
11%
9
17%
31-45
4
11%
7
13%
46-60
9
25%
7
13%
61-75
10
28%
11
21%
76-90
Пропущено
31
22
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
2
6%
2
9%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
12
39%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1
Результаты матчей
Аполлон
Арис Лимассол
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
86
95
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
311
87
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
254
1117
1712
424
821
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|18
|7
|3
|41 - 14
|61
|2.
|29
|17
|9
|3
|53 - 22
|60
|3.
|28
|18
|3
|7
|46 - 26
|57
|4.
|29
|14
|10
|5
|50 - 24
|52
|5.
|28
|15
|5
|8
|38 - 29
|50
|6.
|29
|14
|3
|12
|41 - 33
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|3
|13
|38 - 42
|42
|2.
|28
|11
|7
|10
|31 - 35
|40
|3.
|28
|11
|6
|11
|26 - 25
|39
|4.
|28
|7
|6
|15
|26 - 45
|27
|5.
|28
|6
|6
|16
|21 - 39
|24
|6.
|28
|6
|4
|18
|25 - 42
|22
|7.
|29
|4
|10
|15
|20 - 42
|22
|8.
|29
|3
|5
|21
|20 - 58
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|27 - 9
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 4
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|13
|3
|2
|8
|12 - 16
|11
|7.
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|8.
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|22 - 10
|32
|2.
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|3.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|4.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|2.
|14
|5
|2
|7
|9 - 17
|17
|3.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|5.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|7.
|15
|3
|2
|10
|13 - 26
|11
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|10
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|9
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8
|Омония
|Кассама Морету
|1 8