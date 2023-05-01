Тур: 32.
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЯго Стив
37' Желтая карточкаКокорин Александр
43' Желтая карточкаJeisson Palacios III
45' Желтая карточкаШави Уоррен
1:0
61' ГолГоми Янник
1:1
70' ГолЖайро
78' Желтая карточкаШполярич Матья
2:1
85' ГолКокорин Александр
90' Желтая карточкаБайрич Кенан
90' Желтая карточкаСёке Юлиус
90'+6
Ход матча
19'
45'
46'
61'
1:0
70'
1:1
78'
85'
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michel Salgado
История личных встреч
Арис Лимассол
Пафос
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Среднее время на гол
80
120
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|12 (5)
|0.38
|Бенгтссон Лео
|8
|0.25
|Гоми Янник
|8 (1)
|0.25
|Шави Уоррен
|6
|0.19
|Струски Кароль
|4
|0.13
|Маямбела Михлали
|3
|0.09
|Браун Морган
|3
|0.09
|Шполярич Матья
|2
|0.06
|Кажу
|2
|0.06
|Сёке Юлиус
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|2 (1)
|0.06
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|18
|0.56
|Танкович Муамер
|8 (4)
|0.25
|Абдураими Бешарт
|7
|0.22
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.22
|Семедо Вилли
|4
|0.13
|Наме Мустафа
|4
|0.13
|Кане Мамаду
|3
|0.09
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Квида Джозев
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|12
|0
|Яго Стив
|9
|1
|Кокорин Александр
|9
|0
|Струски Кароль
|9
|0
|Кажу
|6
|0
|Брорссон Франц
|4
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Шави Уоррен
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Боакье Эрик
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Шполярич Матья
|2
|0
|Делмиро
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|8
|2
|Квида Джозев
|7
|0
|Леовижилду
|6
|0
|Байрич Кенан
|5
|0
|Танкович Муамер
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Jeisson Palacios III
|4
|0
|Жайро
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Абдураими Бешарт
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пафос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
7
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Пафос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
23
32
Арис Лимассол
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Пафос
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
29
39
Голы по времени матча
Забито
32
22
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
5
23%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
6
19%
7
32%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
26
34
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
15%
5
15%
1-15
6
23%
4
12%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
8
31%
11
32%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
58
56
29 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 20
5 Не забивали 4
8
14%
6
11%
1-15
12
21%
9
16%
16-30
9
16%
12
21%
31-45
7
12%
3
5%
46-60
8
14%
8
14%
61-75
14
24%
18
32%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
9%
6
23%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
6
26%
5
19%
61-75
6
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0
Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2
Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Омония - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1
Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0
Результаты матчей
Арис Лимассол
Пафос
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
3
7 раз 22%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
87
412
69
214
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
97
611
511
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
284
1913
1418
923
923
230
428
131
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|10
|3
|58 - 23
|67
|2.
|32
|18
|10
|4
|43 - 18
|64
|3.
|32
|19
|4
|9
|50 - 33
|61
|4.
|32
|16
|10
|6
|56 - 26
|58
|5.
|31
|17
|5
|9
|41 - 30
|56
|6.
|32
|14
|4
|14
|41 - 38
|46
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|13
|9
|12
|40 - 39
|48
|2.
|34
|14
|5
|15
|40 - 45
|47
|3.
|33
|12
|8
|13
|28 - 30
|44
|4.
|34
|11
|7
|16
|31 - 46
|40
|5.
|34
|9
|8
|17
|27 - 47
|35
|6.
|34
|5
|12
|17
|23 - 46
|27
|7.
|34
|6
|7
|21
|26 - 46
|25
|8.
|34
|6
|5
|23
|27 - 64
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|16
|9
|5
|2
|31 - 13
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|5.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
|6.
|16
|8
|6
|2
|19 - 6
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|17
|6
|3
|8
|16 - 20
|21
|5.
|17
|5
|1
|11
|15 - 30
|16
|6.
|17
|4
|4
|9
|9 - 21
|16
|7.
|17
|2
|8
|7
|10 - 18
|14
|8.
|17
|3
|4
|10
|13 - 19
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|16
|7
|1
|8
|18 - 21
|22
|6.
|16
|4
|2
|10
|14 - 26
|14
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|3
|7
|16 - 17
|24
|2.
|17
|6
|2
|9
|16 - 23
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|17
|5
|4
|8
|15 - 26
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|12 - 14
|18
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|17
|1
|4
|12
|12 - 34
|7
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|12
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9