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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 32.
Арис Лимассол
2:1
Конец матча
Пафос
0'
19' Желтая карточка
Яго Стив
37' Желтая карточка
Кокорин Александр
43' Желтая карточка
Jeisson Palacios III
45' Желтая карточка
Шави Уоррен
1:0
61' Гол
Гоми Янник
1:1
70' Гол
Жайро
78' Желтая карточка
Шполярич Матья
2:1
85' Гол
Кокорин Александр
90' Желтая карточка
Байрич Кенан
90' Желтая карточка
Сёке Юлиус
90'+6
Арис Лимассол
Пафос

История личных встреч

Арис Лимассол
Пафос

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Среднее время на гол

80
120

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 12 (5) 0.38
Бенгтссон Лео 8 0.25
Гоми Янник 8 (1) 0.25
Шави Уоррен 6 0.19
Струски Кароль 4 0.13
Маямбела Михлали 3 0.09
Браун Морган 3 0.09
Шполярич Матья 2 0.06
Кажу 2 0.06
Сёке Юлиус 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 2 (1) 0.06
Яблонский Евгений 1 0.03
Брорссон Франц 1 0.03
Боакье Эрик 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 18 0.56
Танкович Муамер 8 (4) 0.25
Абдураими Бешарт 7 0.22
Валакари Онни 7 (3) 0.22
Семедо Вилли 4 0.13
Наме Мустафа 4 0.13
Кане Мамаду 3 0.09
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Квида Джозев 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 12 0
Яго Стив 9 1
Кокорин Александр 9 0
Струски Кароль 9 0
Кажу 6 0
Брорссон Франц 4 1
Мукету-Муссунда Алекс 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Маямбела Михлали 4 0
Шави Уоррен 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Пилеас Костас 3 0
Боакье Эрик 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Шполярич Матья 2 0
Делмиро 2 0
Браун Морган 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 8 2
Квида Джозев 7 0
Леовижилду 6 0
Байрич Кенан 5 0
Танкович Муамер 5 0
Драгомир Влад 5 0
Икоко Джордан 4 0
Jeisson Palacios III 4 0
Жайро 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Хочко Дени 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Абдураими Бешарт 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пафос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
7
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Пафос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

23
32
Арис Лимассол
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Пафос
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

29
39

Голы по времени матча

Забито

32
22
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
5
23%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
6
19%
7
32%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

26
34
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
15%
5
15%
1-15
6
23%
4
12%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
8
31%
11
32%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

58
56
29 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 20
5 Не забивали 4
8
14%
6
11%
1-15
12
21%
9
16%
16-30
9
16%
12
21%
31-45
7
12%
3
5%
46-60
8
14%
8
14%
61-75
14
24%
18
32%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
9%
6
23%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
6
26%
5
19%
61-75
6
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0
Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2
Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Омония - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1
Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0

Результаты матчей

Арис Лимассол
Пафос

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
3
7 раз 22%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
1.5
8
7
4
12
2.5
6
9
2
14
3.5
3
12
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
6
11
5
11
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
28
4
19
13
1.5
14
18
9
23
2.5
9
23
2
30
3.5
4
28
1
31
4.5
1
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 32 19 10 3 58 - 23 67
2.
АПОЭЛ
 32 18 10 4 43 - 18 64
3.
АЕК Ларнака
 32 19 4 9 50 - 33 61
4.
Пафос
 32 16 10 6 56 - 26 58
5.
Аполлон
 31 17 5 9 41 - 30 56
6.
Омония
 32 14 4 14 41 - 38 46

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 34 13 9 12 40 - 39 48
2.
Неа Саламина
 34 14 5 15 40 - 45 47
3.
АЕЛ Лимаcсол
 33 12 8 13 28 - 30 44
4.
Кармиотисса
 34 11 7 16 31 - 46 40
5.
Докса Катокопия
 34 9 8 17 27 - 47 35
6.
Олимпиакос Никосия
 34 5 12 17 23 - 46 27
7.
Эносис
 34 6 7 21 26 - 46 25
8.
Акритас Хлоракас
 34 6 5 23 27 - 64 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 31 - 13 32
4.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
5.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31
6.
АПОЭЛ
 16 8 6 2 19 - 6 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 17 6 3 8 16 - 20 21
5.
Акритас Хлоракас
 17 5 1 11 15 - 30 16
6.
Докса Катокопия
 17 4 4 9 9 - 21 16
7.
Олимпиакос Никосия
 17 2 8 7 10 - 18 14
8.
Эносис
 17 3 4 10 13 - 19 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 16 7 1 8 18 - 21 22
6.
Омония
 16 4 2 10 14 - 26 14

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 17 7 3 7 16 - 17 24
2.
Неа Саламина
 17 6 2 9 16 - 23 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
Кармиотисса
 17 5 4 8 15 - 26 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 16 4 6 6 12 - 14 18
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 17 1 4 12 12 - 34 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 12
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Арис Лимассол Сёке Юлиус 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Шави Уоррен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Jeisson Palacios получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Кокорин Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Яго Стив получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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