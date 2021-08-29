Бразилия: Серия A 2021
Гремио
0:1
Конец матча
Коринтианс
0:1
79' ГолJo Alves II
82' Красная карточкаМайкон Тьяго
89' Желтая карточкаКассио Рамос
90' Желтая карточкаJoão Victor6
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
23
Alisson
II
12
Кассио
Рамос
33
João
Victor6
29
Рони
7
Луан
77
Jo
Alves
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
-
38 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
32 Diogo VII
-
-
-
-
88 Jean Pyerre
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Marquinhos2
-
-
Главный тренер: Силвиньо
Ход матча
65'
65'
79'
0:1
82'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|3 (2)
|0.18
|2.
|Соуза Диего
|2
|0.12
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.12
|4.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.06
|5.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|6.
|Alisson II
|1
|0.06
|7.
|Guilherme Guedes
|1
|0.06
|8.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.06
|9.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|10.
|Энрике Матеус
|0
|0
|11.
|Lucas Silva IV
|0
|0
|12.
|Darlan Mendes
|0
|0
|13.
|Leo Chu
|0
|0
|14.
|Victor Bobsin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|5 (1)
|0.28
|2.
|Adson
|3
|0.17
|3.
|Рони
|3
|0.17
|4.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|5.
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.06
|6.
|Витиньо Виктор
|1
|0.06
|7.
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.06
|8.
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|9.
|Жил Карлос
|0
|0
|10.
|Жулиано де Паула
|0
|0
|11.
|Кантильо Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|4
|0
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|4.
|Энрике Матеус
|3
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|0
|6.
|Тьяго Сантос
|3
|0
|7.
|Майкон Тьяго
|1
|1
|8.
|Соуза Диего
|2
|0
|9.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|10.
|Fernando Henrique
|2
|0
|11.
|Jean Pyerre
|2
|0
|12.
|Darlan Mendes
|2
|0
|13.
|Victor Bobsin
|2
|0
|14.
|Коста Дуглас
|1
|0
|15.
|Кортез Бруно
|1
|0
|16.
|Diogo VII
|1
|0
|17.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|18.
|Lucas Silva IV
|1
|0
|19.
|Ruan Neto
|1
|0
|20.
|Jhonata Robert
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рони
|5
|0
|2.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|0
|3.
|Angelo Araos
|3
|0
|4.
|Жил Карлос
|2
|0
|5.
|Рамиро
|2
|0
|6.
|Кассио Рамос
|2
|0
|7.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|8.
|Кантильо Виктор
|2
|0
|9.
|João Victor6
|2
|0
|10.
|Луан
|1
|0
|11.
|Fabio Santos IV
|1
|0
|12.
|Mateus Vital
|1
|0
|13.
|Marquinhos2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|Коринтианс
|0
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гремио 0:4 Фламенго Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио
Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 3:1 Сеара Сантос 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:3 Фламенго
Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Америка Минейро 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 4:0 Ривер Плейт Асунсьон
Последние игры между собой
Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Гремио 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Гремио Серия A Коринтианс 2:1 Гремио Товарищеские матчи Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Гремио 0:1 Коринтианс Серия A Гремио 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Коринтианс 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Коринтианс Кубок Бразилии Гремио 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Гремио Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Коринтианс 3:1 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Брагантино
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|8.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|13.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|16.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|18.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|19.
|Америка Минейро
|17
|3
|6
|8
|13 - 22
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|1
|2
|10 - 7
|19
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Сан-Паулу
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0