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Бразилия: Серия A 2021

2021
Гремио
0:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
79' Гол
Jo Alves II
82' Красная карточка
Майкон Тьяго
89' Желтая карточка
Кассио Рамос
90' Желтая карточка
João Victor6
90'+7
34
Gabriel
Chapeco
35
Скардовелли
Вандерсон
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
13
Рафинья
Марсио
21
Вильясанти
Матиас
5
Тьяго
Сантос
23
Alisson
II
7
Кампас
Хаминтон
11
Феррейра
Факундо
9
Борха
Мигель
12
Кассио
Рамос
37
Eduardo
Queiroz
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
5
Gabriel
Paulista
VIII
29
Рони
19
Gustavo
Mosquito
11
Жулиано
де
Паула
7
Луан
77
Jo
Alves
II
Гремио
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борха Мигель 3 (2) 0.18
2. Соуза Диего 2 0.12
3. Скардовелли Вандерсон 2 0.12
4. Рикардиньо Феррейра 1 0.06
5. Лео Перейра 1 0.06
6. Alisson II 1 0.06
7. Guilherme Guedes 1 0.06
8. Пинарес Сесар 1 (1) 0.06
9. Рафинья Марсио 0 0
10. Энрике Матеус 0 0
11. Lucas Silva IV 0 0
12. Darlan Mendes 0 0
13. Leo Chu 0 0
14. Victor Bobsin 0 0
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 5 (1) 0.28
2. Adson 3 0.17
3. Рони 3 0.17
4. Gustavo Mosquito 1 0.06
5. Fabio Santos IV 1 (1) 0.06
6. Витиньо Виктор 1 0.06
7. Gabriel Paulista VIII 1 0.06
8. Аугусто Ренато 1 0.06
9. Жил Карлос 0 0
10. Жулиано де Паула 0 0
11. Кантильо Виктор 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 3 1
2. Рафинья Марсио 4 0
3. Скардовелли Вандерсон 3 0
4. Энрике Матеус 3 0
5. Джеромел Педро 3 0
6. Тьяго Сантос 3 0
7. Майкон Тьяго 1 1
8. Соуза Диего 2 0
9. Феррейра Факундо 2 0
10. Fernando Henrique 2 0
11. Jean Pyerre 2 0
12. Darlan Mendes 2 0
13. Victor Bobsin 2 0
14. Коста Дуглас 1 0
15. Кортез Бруно 1 0
16. Diogo VII 1 0
17. Фернандо Луис IV 1 0
18. Lucas Silva IV 1 0
19. Ruan Neto 1 0
20. Jhonata Robert 1 0
Коринтианс
# Игрок      
1. Рони 5 0
2. Guilherme de Aguiar Camacho 3 0
3. Angelo Araos 3 0
4. Жил Карлос 2 0
5. Рамиро 2 0
6. Кассио Рамос 2 0
7. Gabriel Paulista VIII 2 0
8. Кантильо Виктор 2 0
9. João Victor6 2 0
10. Луан 1 0
11. Fabio Santos IV 1 0
12. Mateus Vital 1 0
13. Marquinhos2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 0 16.67% (2)
 Коринтианс 0 31.25% (5) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гремио 0:4 Фламенго Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио
Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 3:1 Сеара Сантос 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:3 Фламенго
Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Америка Минейро 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 4:0 Ривер Плейт Асунсьон

Последние игры между собой

Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Гремио 0:0 Коринтианс Серия A Гремио 0:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A
Гремио 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Гремио Серия A Коринтианс 2:1 Гремио Товарищеские матчи Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Гремио 0:1 Коринтианс Серия A Гремио 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Коринтианс 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Коринтианс Кубок Бразилии Гремио 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Гремио Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Коринтианс 3:1 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
4. Брагантино 17 8 7 2 28 - 18 31
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
8. Сеара 17 5 9 3 19 - 17 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 17 5 7 5 22 - 22 22
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 17 5 6 6 14 - 19 21
13. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
14. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
15. Флуминенсе 16 4 6 6 13 - 18 18
16. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
17. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
18. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
19. Америка Минейро 17 3 6 8 13 - 22 15
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 9 2 3 4 5 - 7 9
16. Флуминенсе 7 2 3 2 5 - 7 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 9 6 1 2 10 - 7 19
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 4 2 13 - 12 13
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
10. Сан-Паулу 9 3 2 4 7 - 12 11
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Жоао Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Кассио Рамос получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Густаво Москито уходит с поля. Габриэль Перейра выходит вместо него
  • 82'
    УДАЛЕНИЕ! - Майкон Тьяго увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Жо бьет в цель!
  • 76'
    Борха Мигель уходит с поля. Феррейра выходит вместо него
  • 75'
    Борха Мигель уходит с поля. Соуза Диего выходит вместо него
  • 65'
    Луан уходит с поля. Витиньо выходит вместо него
  • 65'
    Рони уходит с поля. Аугусто Ренато выходит вместо него
  • 65'
    Кампас Хаминтон уходит с поля. Майкон Тьяго выходит вместо него
  • 65'
    Феррейра уходит с поля. Лео Перейра выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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