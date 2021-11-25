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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сан-Паулу
0:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
14' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
29' Желтая карточка
Кальери Хонатан
29' Желтая карточка
Дос Сантос Адербар
71' Желтая карточка
Марсиньо Силва
90' Желтая карточка
Leo XV
90'+6
1
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
22
Миранда
Жоао
6
Рейналдо
Мануэл
21
Габриэл
Барбоза
25
Rodrigo
Nestor
26
Igor
Gomes
47
Marcus
Alencar
77
Ригони
Эмилиано
30
Кальери
Хонатан
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
2
Nicolas
Hernandez2
5
Марсиньо
Силва
26
Erick2
18
Лео
Ситтадини
16
Abner2
11
Nikao
80
David
Terans
79
Renato
Kayzer
Сан-Паулу
4-4-2
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
К
2:2
К
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
3:0
БСА
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
КС
0:0
СA
3:1
КС
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ригони Эмилиано 4 0.12
Кальери Хонатан 3 (1) 0.09
Pablo I 3 (1) 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.06
Лусиано Невес 2 0.06
Martin Nicolas Benitez 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Eder1 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Арболеда Роберт 1 0.03
Витор Буэно 1 0.03
Rodrigo Nestor 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 6 0.18
Renato Kayzer 6 0.18
Nikao 3 (1) 0.09
Nascimento Leite Matheus3 3 0.09
Роша Педро 3 0.09
Bissoli 3 (1) 0.09
Марсиньо Силва 2 0.06
Витиньо Витор V 2 0.06
Jadson I 2 0.06
Christian Cardoso 2 0.06
Khellven 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Thiago Heleno 1 0.03
Фернандо Матос 1 0.03
Carlos Eduardo III 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.03
Abner2 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Erick2 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 8 0
Leo XV 7 0
Миранда Жоао 6 0
Welington 6 0
Igor Vinicius 6 0
Martin Nicolas Benitez 4 1
Lizeiro 5 0
Ригони Эмилиано 3 1
Rodrigo Nestor 3 1
Bruno VI 4 0
Igor Gomes 4 0
Эрнанес Лима 2 1
Кальери Хонатан 2 1
Лусиано Невес 3 0
Antonio Galeano 3 0
Eder1 3 0
Арболеда Роберт 2 0
Невес Габриэль 2 0
Luan5 2 0
Marcus Alencar 2 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Витор Буэно 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Shaylon 1 0
Lucas Perri 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 6 1
Ivaldo 7 0
Nikao 6 0
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
Christian Cardoso 5 0
Nascimento Leite Matheus3 5 0
David Terans 4 0
Renato Kayzer 4 0
Erick2 4 0
Марсиньо Силва 2 1
Лео Ситтадини 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Abner2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Дос Сантос Адербар 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Nicolas Vichiatto 2 0
Bissoli 2 0
Фернандо Матос 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Lucas Fasson 1 0
Bento Krepski 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
5
28%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
3
21%
5
24%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
5
36%
7
33%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
25 Не забивали 22
3
23%
2
9%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
9
39%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
1
8%
8
35%
61-75
3
23%
2
9%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
2
10%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
21%
6
30%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Забито

26
41
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
7
27%
2
5%
1-15
3
12%
2
5%
16-30
5
19%
14
34%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
1
4%
10
24%
61-75
5
19%
7
17%
76-90

Пропущено

33
41
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 26
3
9%
7
17%
1-15
8
24%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
5
15%
9
22%
46-60
8
24%
8
20%
61-75
6
18%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1
Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 34 23 6 5 55 - 24 75
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 34 14 11 9 37 - 32 53
5. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
6. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
7. Флуминенсе 35 14 9 12 34 - 34 51
8. Интернасьонал Порту Алегре 35 12 11 12 42 - 38 47
9. Сеара 34 10 16 8 36 - 34 46
10. Америка Минейро 34 11 12 11 35 - 36 45
11. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
12. Сантос 34 10 12 12 30 - 38 42
13. Сан-Паулу 34 9 15 10 26 - 33 42
14. Атлетико Паранаэнсе 34 12 6 16 39 - 43 42
15. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
16. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
17. Байя 33 9 10 14 33 - 43 37
18. Гремио 34 10 6 18 35 - 44 36
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
4. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
5. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
6. Коринтианс 17 9 4 4 24 - 17 31
7. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
8. Интернасьонал Порту Алегре 17 8 5 4 27 - 19 29
9. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
15. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
16. Сан-Паулу 17 5 9 3 13 - 14 24
17. Байя 16 6 5 5 20 - 18 23
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
9. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
10. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
11. Америка Минейро 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 2 10 17 - 22 17
13. Флуминенсе 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
16. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
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