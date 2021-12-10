Бразилия: Серия A 2021
1:0
Конец матча
43' Желтая карточкаСаравия Ренсо
45' Желтая карточкаПаласиос Карлос
45' Желтая карточкаКуэста Виктор
59' Желтая карточкаJadson 3
69' Желтая карточкаYuri Alberto
82' Желтая карточкаMoises VII
83' Желтая карточкаОртис Лео
1:0
90' ГолГимарайнс Артур
90' Желтая карточкаГимарайнс Артур
Ход матча
43'
45'
45'
46'
59'
69'
77'
82'
83'
83'
90'
1:0
90'
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
20
Moises
VII
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
- Полузащитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Helio Junio
-
17 Weverton3
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|12 (2)
|0.32
|Итало Хосе
|12
|0.32
|Helio Junio
|5
|0.13
|Alerrandro
|4
|0.11
|Tomas Cuello
|3
|0.08
|Кандидо Луан
|3
|0.08
|Силва Адерлан
|2
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.05
|Рамирес Эрик II
|2
|0.05
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|Уртадо Хан
|1
|0.03
|Jadson 3
|1
|0.03
|Weverton3
|1
|0.03
|Chrigor
|1
|0.03
|Bruno Goncalves
|1
|0.03
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
|Luciano Silva Santos
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|12
|0.32
|Эденилсон дос Сантос
|11 (6)
|0.29
|Тайсон Фреда
|4
|0.11
|Patrick I
|3
|0.08
|Bruno Praxedes
|3
|0.08
|Дурадо Родриго
|2
|0.05
|Матеус Лейте
|2
|0.05
|Rodrigo I
|2
|0.05
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Карточки
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|13
|0
|Силва Адерлан
|7
|0
|Ортис Лео
|7
|0
|Helio Junio
|7
|0
|Гимарайнс Артур
|5
|0
|Weverton3
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Рамирес Эрик II
|2
|1
|Эдимар Куритиба
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Natan
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Gabriel Novaes
|3
|0
|Итало Хосе
|2
|0
|Уртадо Хан
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Pedrinho VI4
|2
|0
|Weverson2
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Сезар Жулио V
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Cristiano Nogueira
|1
|0
|Luciano Silva Santos
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|11
|0
|Moises VII
|9
|1
|Дурадо Родриго
|10
|0
|Yuri Alberto
|7
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Саравия Ренсо
|5
|1
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Паулиньо Виктор
|4
|1
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Паласиос Карлос
|5
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Bruno Praxedes
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Rodrigo I
|4
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|4
|0
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
6
23%
3
18%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
5
19%
4
24%
76-90
Пропущено
22
18
4 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
11
50%
4
22%
76-90
Забито
28
28
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
25 Не забивали 23
3
11%
6
21%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
21%
9
32%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
7
25%
4
14%
61-75
9
32%
5
18%
76-90
Пропущено
25
23
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
12%
5
22%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
7
28%
6
26%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
5
22%
76-90
Забито
54
45
22 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 18
9 Не забивали 13
9
17%
9
20%
1-15
4
7%
2
4%
16-30
9
17%
13
29%
31-45
6
11%
5
11%
46-60
12
22%
7
16%
61-75
14
26%
9
20%
76-90
Пропущено
47
41
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 27
3
6%
7
17%
1-15
8
17%
3
7%
16-30
8
17%
11
27%
31-45
4
9%
5
12%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
16
34%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брагантино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Брагантино 4:3 Жувентуде - Брагантино 1:0 Брагантино - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0
Гремио - Брагантино 3:0 Брагантино - Форталеза 3:0 Сантос - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Брагантино 1:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|38
|26
|6
|6
|67 - 34
|84
|2.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|69 - 36
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|20
|6
|12
|58 - 43
|66
|4.
|Форталеза
|38
|17
|7
|14
|44 - 45
|58
|5.
|Коринтианс
|38
|15
|12
|11
|40 - 36
|57
|6.
|Брагантино
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|7.
|Флуминенсе
|38
|15
|9
|14
|38 - 38
|54
|8.
|Америка Минейро
|38
|13
|14
|11
|41 - 37
|53
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|13
|14
|11
|33 - 36
|53
|10.
|Сантос
|38
|12
|14
|12
|35 - 40
|50
|11.
|Сеара
|38
|11
|17
|10
|39 - 38
|50
|12.
|Сан-Паулу
|38
|11
|15
|12
|31 - 39
|48
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|12
|12
|14
|44 - 42
|48
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|13
|8
|17
|41 - 45
|47
|15.
|Куяба
|38
|10
|17
|11
|34 - 37
|47
|16.
|Жувентуде
|38
|11
|13
|14
|36 - 44
|46
|17.
|Гремио
|38
|12
|7
|19
|44 - 51
|43
|18.
|Байя
|38
|11
|10
|17
|42 - 51
|43
|19.
|Спорт Ресифи
|38
|9
|11
|18
|24 - 37
|38
|20.
|Шапекоэнсе
|38
|1
|12
|25
|27 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|19
|13
|1
|5
|31 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|19
|11
|5
|3
|24 - 14
|38
|4.
|Сеара
|19
|10
|7
|2
|24 - 14
|37
|5.
|Форталеза
|19
|11
|4
|4
|26 - 19
|37
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|3
|5
|33 - 26
|36
|7.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|6
|4
|22 - 11
|33
|9.
|Жувентуде
|19
|9
|6
|4
|19 - 15
|33
|10.
|Сантос
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|11.
|Гремио
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|12.
|Брагантино
|19
|7
|9
|3
|28 - 20
|30
|13.
|Сан-Паулу
|19
|7
|9
|3
|18 - 15
|30
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|8
|6
|5
|29 - 22
|30
|15.
|Байя
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|5
|6
|23 - 21
|29
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|10
|3
|17 - 14
|28
|18.
|Куяба
|19
|7
|6
|6
|18 - 20
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|19
|5
|7
|7
|13 - 13
|22
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|0
|6
|13
|13 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|9
|5
|5
|25 - 21
|32
|2.
|Фламенго
|19
|8
|7
|4
|38 - 21
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|9
|3
|7
|25 - 17
|30
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|6.
|Коринтианс
|19
|5
|7
|7
|14 - 18
|22
|7.
|Форталеза
|19
|6
|3
|10
|18 - 26
|21
|8.
|Америка Минейро
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|9.
|Куяба
|19
|3
|11
|5
|16 - 17
|20
|10.
|Сан-Паулу
|19
|4
|6
|9
|13 - 24
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|3
|11
|18 - 24
|18
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|4
|6
|9
|15 - 20
|18
|13.
|Сантос
|19
|3
|8
|8
|14 - 26
|17
|14.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|19
|4
|4
|11
|11 - 24
|16
|16.
|Байя
|19
|3
|5
|11
|15 - 29
|14
|17.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|18.
|Сеара
|19
|1
|10
|8
|15 - 24
|13
|19.
|Жувентуде
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|1
|6
|12
|14 - 35
|9