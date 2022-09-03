Стадион: Merkur-Arena
Ход матча
12'
80'
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Альмог
Эйлон
30
Пэйнтсил
Сет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Штурм
Хартберг
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
18 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.43
|Эмега Эмануэль
|2
|0.29
|Саркария Манприт
|1
|0.14
|Вютрих Грегори
|1
|0.14
|Ланг Кристоф
|1
|0.14
|Вельс Моритц
|1
|0.14
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.14
|Прасс Александр
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|0.33
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.33
|Айдын Окан
|1
|0.17
|Альмог Эйлон
|1
|0.17
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|2
|1
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0
Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|18 - 3
|18
|2.
|ЛАСК
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Лустенау
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|Аустрия Вена
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|8.
|Хартберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|9.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|Рид
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|12.
|Альтах
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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