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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Штурм
0:0
Конец матча
Хартберг
0'
12' Красная карточка
Matija Horvat
80' Желтая карточка
Хайль Юрген
90'+7
32
Шютценауэр
Тобиас
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
20
Эмега
Эмануэль
15
Бовинг
Виллиам
35
Заллингер
Рафаэль
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
11
Matija
Horvat
27
Thomas
Kofler
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
8
Фадингер
Лукас
9
Айдын
Окан
10
Альмог
Эйлон
30
Пэйнтсил
Сет
Штурм
4-3-1-2
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
Хартберг

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
3:2
ТМК
2:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:2
ТМК
2:1
К
0:6
Р
2:5
ТМС
1:1
ТМС
5:1
OC
2:4
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.43
Эмега Эмануэль 2 0.29
Саркария Манприт 1 0.14
Вютрих Грегори 1 0.14
Ланг Кристоф 1 0.14
Вельс Моритц 1 0.14
Хорват Томи 1 (1) 0.14
Прасс Александр 0 0
Демаку Весель 0 0
Данте Амаду 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.33
Тадич Дарио 2 (1) 0.33
Айдын Окан 1 0.17
Альмог Эйлон 1 0.17
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Прасс Александр 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Шнегг Давид 1 0
Демаку Весель 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 2 1
Фаркаш Патрик 2 0
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0
Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2
Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 18 - 3 18
2. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Лустенау 7 3 2 2 11 - 13 11
5. Аустрия Вена 7 2 3 2 12 - 14 9
6. Рапид Вена 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 7 2 1 4 9 - 13 7
8. Хартберг 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 7 - 11 5
10. Вольфсбергер 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Альтах 6 1 1 4 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Рапид Вена 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
9. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
10. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    Айдын Окан уходит с поля. Гольнер Манфред выходит вместо него
  • 12'
    УДАЛЕНИЕ! - Matija Horvat увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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