Тур: 5. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
9' Желтая карточкаБак Флориан
1:0
15' ГолМодесто Руй
28' Желтая карточкаЛевянен Йонас
41' Желтая карточкаАцка Нтоналнто
70' Вторая желтая карточкаБак Флориан
76' Желтая карточкаПаунио Роопе
83' Желтая карточкаХерберт Антони
1:1
88' ГолАртур Джуд
90'+4
Ход матча
9'
15'
28'
41'
70'
76'
83'
87'
88'
1:1
12
Паунио
Роопе
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
18
Сааринен
Сет
19
Elias
Collin
15
Пурме
Тино
23
Ойала
Саломо
- Основной состав
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Elias CollinЗащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ойала СаломоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
27 Артур ДжудЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Хонка
Хака
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
28 матчей
39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|14 (2)
|0.52
|Модесто Руй
|7
|0.26
|Воутилайнен Джерри
|6
|0.22
|Florian Krebs2
|4
|0.15
|Янсен Кевин
|4
|0.15
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0.11
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.11
|Багарич Дражен
|3 (1)
|0.11
|Коски Вилле
|2
|0.07
|Рале Матиас
|2
|0.07
|Коскинен Отсо
|2
|0.07
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.04
|Аалто Хенри
|1
|0.04
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|17 (3)
|0.63
|Stavros Zarokostas
|7
|0.26
|Роджерсон Логан
|4
|0.15
|Oliver Whyte
|2
|0.07
|Мастокангас Элиас
|2
|0.07
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.07
|Ойала Саломо
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Артур Джуд
|1
|0.04
|Де Лукас Луии
|1
|0.04
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.04
|Малундама Хенри
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|6
|0
|Florian Krebs2
|5
|0
|Agon Sadiku
|5
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Бак Флориан
|1
|1
|Рудаков Максим
|2
|0
|Багарич Дражен
|2
|0
|Рале Матиас
|2
|0
|Коскинен Отсо
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Левянен Йонас
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|6
|0
|Де Лукас Луии
|6
|0
|Stavros Zarokostas
|6
|0
|Эрвин Ли
|4
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Лайне Янне-Пекка
|4
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Артур Джуд
|3
|0
|Ацка Нтоналнто
|3
|0
|Роджерсон Логан
|2
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
18
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
8
24%
2
11%
1-15
3
9%
3
17%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
7
21%
6
33%
61-75
8
24%
5
28%
76-90
Пропущено
13
21
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Забито
19
21
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
6
29%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
5
28%
76-90
Забито
52
39
19 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
9
17%
3
8%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
5
10%
3
8%
31-45
8
15%
7
18%
46-60
12
23%
8
21%
61-75
13
25%
11
28%
76-90
Пропущено
26
39
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
1
4%
7
18%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
2
8%
10
26%
31-45
7
27%
4
10%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
7
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1
Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1
Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1
Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|27
|18
|4
|5
|41 - 23
|58
|2.
|КуПС
|27
|17
|6
|4
|43 - 21
|57
|3.
|Хонка
|27
|14
|7
|6
|53 - 27
|49
|4.
|Хака
|27
|13
|6
|8
|40 - 40
|45
|5.
|Оулу
|27
|12
|6
|9
|47 - 40
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|27
|10
|5
|12
|33 - 38
|35
|7.
|ВПС
|27
|10
|5
|12
|52 - 41
|35
|8.
|Ильвес
|27
|9
|7
|11
|43 - 43
|34
|9.
|Мариехамн
|27
|9
|7
|11
|41 - 43
|34
|10.
|Интер Турку
|27
|9
|5
|13
|39 - 37
|32
|11.
|Лахти
|27
|5
|6
|16
|26 - 55
|21
|12.
|ХИФК
|27
|1
|6
|20
|20 - 70
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|4
|0
|27 - 8
|34
|2.
|ХИК
|14
|10
|1
|3
|24 - 14
|31
|3.
|Хонка
|14
|9
|4
|1
|35 - 13
|31
|4.
|Хака
|13
|8
|2
|3
|21 - 18
|26
|5.
|Оулу
|14
|7
|4
|3
|20 - 19
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|7.
|Мариехамн
|14
|5
|5
|4
|25 - 22
|20
|8.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|19 - 14
|18
|9.
|Ильвес
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|10.
|ВПС
|13
|3
|3
|7
|19 - 19
|12
|11.
|Лахти
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|12.
|ХИФК
|13
|0
|1
|12
|7 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|8
|3
|2
|17 - 9
|27
|2.
|КуПС
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|3.
|ВПС
|14
|7
|2
|5
|33 - 22
|23
|4.
|Хака
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|5.
|Хонка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|6.
|Ильвес
|13
|4
|6
|3
|23 - 17
|18
|7.
|Оулу
|13
|5
|2
|6
|27 - 21
|17
|8.
|Интер Турку
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|9.
|Мариехамн
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|10.
|Лахти
|14
|3
|3
|8
|15 - 33
|12
|11.
|СЯК Сейнайоки
|14
|3
|1
|10
|10 - 22
|10
|12.
|ХИФК
|14
|1
|5
|8
|13 - 34
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|16 (5)
|Хонка
|Agon Sadiku
|16
|Мариехамн
|Овоери Джон
|16 (6)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 8
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 7