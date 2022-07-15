  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хонка
5:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
7' Гол
Модесто Руй
2:0
10' Гол
Agon Sadiku
3:0
20' Гол
Agon Sadiku
23' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
28' Желтая карточка
Таммилето Дуарте
4:0
66' Гол
Воутилайнен Джерри
5:0
84' Гол
Эрнандес Алдайр
84' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Адеми Альбион
90'+2
1
Рудаков
Максим
47
Elias
Aijala
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
31
Тиайнен
Йоона
4
Ярвенпяя
Ласси
15
Пирттийоки
Юхо
93
Martinos
Christofi
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
70
Эмсис
Эдуард
10
Вирта
Эмели
26
Мемола
Хюсен
17
Сейдиу
Арлинд
99
Канджи
Макумба
8
Клинга
Матти
Хонка
Лахти

История личных встреч

Хонка
Лахти

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

34 матча

44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

В
0:2
В
2:3
В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
0:0
К
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:2
В
3:2
В
2:0
К
0:1
В
2:0
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
В
4:2
В
0:1
В
1:0
В
3:2
В
2:3
В
2:1
КЛ
2:2
КЛ
4:1
ТМС
2:0
В
1:2
В
2:4
КЛ
4:1
В
1:1
В
2:2
В
1:0
В
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 8 0.57
Модесто Руй 4 0.29
Воутилайнен Джерри 4 0.29
Эрнандес Алдайр 3 0.21
Florian Krebs2 2 0.14
Янсен Кевин 2 0.14
Рале Матиас 2 0.14
Арко-Менса Эдмунд 1 0.07
Коски Вилле 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канджи Макумба 3 (2) 0.2
Зекири Альтин 2 0.13
Пеннинкангас Теему 2 0.13
Хертси Лооренц 1 0.07
Клинга Матти 1 0.07
Пирттийоки Юхо 1 0.07
Чарльз Джеффри 1 0.07
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.07
Лампинен Пири 1 0.07
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 5 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Agon Sadiku 2 0
Янсен Кевин 1 0
Florian Krebs2 1 0
Рале Матиас 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 7 0
Пеннинкангас Теему 5 1
Мемола Хюсен 4 0
Вирта Эмели 4 0
Пирттийоки Юхо 2 1
Адеми Альбион 3 0
Энрике Алан 1 1
Чарльз Джеффри 1 1
Martinos Christofi 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Jussi Juurikka 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
7
41%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
2
12%
5
50%
76-90

Пропущено

6
23
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
33%
4
17%
46-60
2
33%
6
26%
61-75
2
33%
7
30%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
8
30%
30%
0
0%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
7
26%
1
8%
61-75
4
15%
6
46%
76-90

Пропущено

13
35
1 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
6
17%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
5
38%
4
11%
46-60
3
23%
10
29%
61-75
4
31%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0
ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0
Лахти
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1
Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 14 8 3 3 19 - 13 27
3. Хонка 14 8 3 3 27 - 13 27
4. Оулу 14 6 3 5 19 - 21 21
5. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
6. Ильвес 13 5 3 5 18 - 18 18
7. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
8. ВПС 13 5 1 7 28 - 18 16
9. СЯК Сейнайоки 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Мариехамн 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Лахти 15 3 3 9 14 - 34 12
12. ХИФК 13 1 3 9 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Ильвес 7 4 0 3 11 - 10 12
5. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
6. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
7. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
8. СЯК Сейнайоки 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 7 5 0 2 24 - 8 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
7. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
8. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
9. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
11. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Сейдиу Арлинд уходит с поля. Адеми Альбион выходит вместо него
  • 34'
    Эмсис Эдуард уходит с поля. Altin Zeqiri выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Хонка 5:0 Лахти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     