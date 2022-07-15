Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
0'
1:0
7' ГолМодесто Руй
2:0
10' ГолAgon Sadiku
3:0
20' ГолAgon Sadiku
23' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
28' Желтая карточкаТаммилето Дуарте
4:0
66' ГолВоутилайнен Джерри
5:0
84' ГолЭрнандес Алдайр
90' Желтая карточкаАдеми Альбион
90'+2
Ход матча
7'
1:0
10'
2:0
20'
3:0
23'
28'
66'
84'
5:0
84'
90'
47
Elias
Aijala
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
70
Эмсис
Эдуард
10
Вирта
Эмели
26
Мемола
Хюсен
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Elias AijalaЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
-
26 Мемола ХюсенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Хонка
Лахти
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
34 матча
44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|8
|0.57
|Модесто Руй
|4
|0.29
|Воутилайнен Джерри
|4
|0.29
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.21
|Florian Krebs2
|2
|0.14
|Янсен Кевин
|2
|0.14
|Рале Матиас
|2
|0.14
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0.07
|Коски Вилле
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.2
|Зекири Альтин
|2
|0.13
|Пеннинкангас Теему
|2
|0.13
|Хертси Лооренц
|1
|0.07
|Клинга Матти
|1
|0.07
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.07
|Чарльз Джеффри
|1
|0.07
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.07
|Лампинен Пири
|1
|0.07
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|5
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Florian Krebs2
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|1
|Мемола Хюсен
|4
|0
|Вирта Эмели
|4
|0
|Пирттийоки Юхо
|2
|1
|Адеми Альбион
|3
|0
|Энрике Алан
|1
|1
|Чарльз Джеффри
|1
|1
|Martinos Christofi
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
7
41%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
2
12%
5
50%
76-90
Пропущено
6
23
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
33%
4
17%
46-60
2
33%
6
26%
61-75
2
33%
7
30%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
8
30%
30%
0
0%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
7
26%
1
8%
61-75
4
15%
6
46%
76-90
Пропущено
13
35
1 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
6
17%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
5
38%
4
11%
46-60
3
23%
10
29%
61-75
4
31%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0
ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0
Лахти
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1
Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|3.
|Хонка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Оулу
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|5.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|19 - 22
|18
|6.
|Ильвес
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|7.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|8.
|ВПС
|13
|5
|1
|7
|28 - 18
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Мариехамн
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Лахти
|15
|3
|3
|9
|14 - 34
|12
|12.
|ХИФК
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|ХИК
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Ильвес
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|5.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|7.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|СЯК Сейнайоки
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Мариехамн
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|7
|5
|0
|2
|24 - 8
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Хонка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|7.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|8.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|Ильвес
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|11.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
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