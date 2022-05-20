Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
52' Желтая карточкаАлмен Микаэль
62' Желтая карточкаРале Матиас
73' Желтая карточкаНгуекам Ариэль
75' Желтая карточкаКатц Калле
Ход матча
52'
61'
62'
73'
75'
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
22
Мяенпя
Аапо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
-
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
Хонка
Ильвес
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1
Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2
Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1