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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Хонка
0:0
Конец матча
Ильвес
0'
52' Желтая карточка
Алмен Микаэль
62' Желтая карточка
Рале Матиас
73' Желтая карточка
Нгуекам Ариэль
75' Желтая карточка
Катц Калле
90'+3
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
30
Yussif
Daouda
Moussa
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
18
Видьеског
Аксель
42
Kai
Meriluoto
11
Нгуекам
Ариэль
Хонка
Ильвес

История личных встреч

Хонка
Ильвес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
0:0
В
4:1
В
4:1
В
3:2
В
0:2
В
1:2
В
1:1
К
1:1
В
0:1
В
3:3
В
4:1

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1
Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2
Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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