  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хонка
4:1
Конец матча
ХИФК
0'
1:0
28' Гол
Янсен Кевин
34' Желтая карточка
Модесто Руй
40' Желтая карточка
Guillermo Sotelo
2:0
68' Гол
Коски Вилле
76' Желтая карточка
Тайнио Максимус
3:0
84' Гол
Янсен Кевин
4:0
88' Гол
Коскинен Отсо
4:1
89' Гол
Michael Bakare
90'+3
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
22
Ramilson
Almeida
2
Guillermo
Sotelo
20
Сэтре
Стале
4
Клинкенберг
Дан
88
Хинг-Гловер
Макарио
29
Ifeanyi
Ani
6
Малоло
Обед
3
Маттила
Сакари
7
Али
Юсиф
9
Маркканен
Ээро
18
Ерёменко
Роман
Хонка
ХИФК

История личных встреч

Хонка
ХИФК

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
1:2
В
0:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
1:1
В
3:0
В
2:0
К
1:2
К
2:3
В(М
1:1
В(М
0:0
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 9 0.47
Модесто Руй 5 0.26
Воутилайнен Джерри 5 0.26
Florian Krebs2 4 0.21
Янсен Кевин 4 0.21
Эрнандес Алдайр 3 0.16
Арко-Менса Эдмунд 2 0.11
Коски Вилле 2 0.11
Рале Матиас 2 0.11
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.05
Аалто Хенри 1 0.05
Багарич Дражен 1 0.05
Коскинен Отсо 1 0.05
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 3 0.16
Али Юсиф 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 1 0.05
Маттила Сакари 1 (1) 0.05
Камавуака Уилсон 1 0.05
Ерёменко Сергей 1 0.05
Eetu Puro 1 0.05
Куйянпяя Аату 1 0.05
Саэс Фелипе 1 (1) 0.05

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 5 0
Florian Krebs2 3 0
Янсен Кевин 2 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Коски Вилле 2 0
Agon Sadiku 2 0
Рудаков Максим 1 0
Багарич Дражен 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Рале Матиас 1 0
Модесто Руй 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттила Сакари 5 1
Ерёменко Сергей 3 1
Бакман Джани 4 0
Бету Антониу 2 1
Роберто Савио 2 1
Али Юсиф 3 0
Камавуака Уилсон 2 0
Маркканен Ээро 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Jesse Nikki 2 0
Fortuna Namputu 2 0
Guillermo Sotelo 1 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Саэс Фелипе 1 0
Ifeanyi Ani 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
7
33%
3
38%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
13
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

16
3
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
5
31%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
22
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
38%
2
9%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
2
25%
6
27%
76-90

Забито

37
11
15 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
8
22%
3
27%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
3
8%
0
0%
31-45
6
16%
3
27%
46-60
9
24%
2
18%
61-75
7
19%
2
18%
76-90

Пропущено

14
35
2 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
0
0%
3
9%
1-15
2
14%
7
20%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
5
36%
4
11%
46-60
3
21%
8
23%
61-75
4
29%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1
Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 19 12 4 3 29 - 16 40
2. Хонка 19 12 4 3 41 - 15 40
3. КуПС 19 12 4 3 33 - 15 40
4. Оулу 19 8 4 7 28 - 29 28
5. Хака 19 8 4 7 30 - 35 28
6. СЯК Сейнайоки 19 8 4 7 27 - 29 28
7. Интер Турку 19 7 4 8 32 - 24 25
8. Ильвес 19 6 5 8 28 - 32 23
9. ВПС 19 6 3 10 38 - 32 21
10. Мариехамн 19 4 6 9 19 - 30 18
11. Лахти 19 4 5 10 19 - 40 17
12. ХИФК 19 1 5 13 12 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Хонка 9 7 2 0 26 - 6 23
3. Хака 10 6 2 2 17 - 16 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Оулу 10 5 3 2 14 - 15 18
6. СЯК Сейнайоки 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Интер Турку 10 4 3 3 17 - 11 15
8. Мариехамн 9 3 4 2 11 - 13 13
9. Ильвес 9 4 0 5 12 - 16 12
10. Лахти 9 1 3 5 5 - 16 6
11. ВПС 9 1 2 6 12 - 16 5
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Ильвес 10 2 5 3 16 - 16 11
6. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
7. Оулу 9 3 1 5 14 - 14 10
8. Интер Турку 9 3 1 5 15 - 13 10
9. СЯК Сейнайоки 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
11. ХИФК 9 1 4 4 9 - 17 7
12. Мариехамн 10 1 2 7 8 - 17 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Guillermo Sotelo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Модесто Руй получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Янсен Кевин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 4:1 ХИФК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     