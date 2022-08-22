Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
0'
1:0
28' ГолЯнсен Кевин
34' Желтая карточкаМодесто Руй
40' Желтая карточкаGuillermo Sotelo
2:0
68' ГолКоски Вилле
76' Желтая карточкаТайнио Максимус
3:0
84' ГолЯнсен Кевин
4:0
88' ГолКоскинен Отсо
4:1
89' ГолMichael Bakare
90'+3
Ход матча
28'
1:0
34'
40'
68'
2:0
76'
84'
3:0
88'
4:0
89'
4:1
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ifeanyi AniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Jesse Nikki
-
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Хонка
ХИФК
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|9
|0.47
|Модесто Руй
|5
|0.26
|Воутилайнен Джерри
|5
|0.26
|Florian Krebs2
|4
|0.21
|Янсен Кевин
|4
|0.21
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.16
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.11
|Коски Вилле
|2
|0.11
|Рале Матиас
|2
|0.11
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.05
|Аалто Хенри
|1
|0.05
|Багарич Дражен
|1
|0.05
|Коскинен Отсо
|1
|0.05
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|3
|0.16
|Али Юсиф
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.05
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.05
|Камавуака Уилсон
|1
|0.05
|Ерёменко Сергей
|1
|0.05
|Eetu Puro
|1
|0.05
|Куйянпяя Аату
|1
|0.05
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.05
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|5
|0
|Florian Krebs2
|3
|0
|Янсен Кевин
|2
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Коски Вилле
|2
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Рудаков Максим
|1
|0
|Багарич Дражен
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттила Сакари
|5
|1
|Ерёменко Сергей
|3
|1
|Бакман Джани
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Роберто Савио
|2
|1
|Али Юсиф
|3
|0
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Маркканен Ээро
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Fortuna Namputu
|2
|0
|Guillermo Sotelo
|1
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
|Ifeanyi Ani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
8
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
7
33%
3
38%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
3
14%
2
25%
76-90
Пропущено
6
13
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
16
3
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
5
31%
1
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
22
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
38%
2
9%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
2
25%
6
27%
76-90
Забито
37
11
15 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
8
22%
3
27%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
3
8%
0
0%
31-45
6
16%
3
27%
46-60
9
24%
2
18%
61-75
7
19%
2
18%
76-90
Пропущено
14
35
2 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
0
0%
3
9%
1-15
2
14%
7
20%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
5
36%
4
11%
46-60
3
21%
8
23%
61-75
4
29%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1
Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|19
|12
|4
|3
|29 - 16
|40
|2.
|Хонка
|19
|12
|4
|3
|41 - 15
|40
|3.
|КуПС
|19
|12
|4
|3
|33 - 15
|40
|4.
|Оулу
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|Хака
|19
|8
|4
|7
|30 - 35
|28
|6.
|СЯК Сейнайоки
|19
|8
|4
|7
|27 - 29
|28
|7.
|Интер Турку
|19
|7
|4
|8
|32 - 24
|25
|8.
|Ильвес
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|9.
|ВПС
|19
|6
|3
|10
|38 - 32
|21
|10.
|Мариехамн
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|11.
|Лахти
|19
|4
|5
|10
|19 - 40
|17
|12.
|ХИФК
|19
|1
|5
|13
|12 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Хонка
|9
|7
|2
|0
|26 - 6
|23
|3.
|Хака
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Интер Турку
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Ильвес
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|10.
|Лахти
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|ВПС
|9
|1
|2
|6
|12 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|4.
|КуПС
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Ильвес
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|6.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|7.
|Оулу
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|8.
|Интер Турку
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|9.
|СЯК Сейнайоки
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|ХИФК
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|12.
|Мариехамн
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
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