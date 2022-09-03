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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
КуПС
0:0
Конец матча
Ильвес
0'
26' Желтая карточка
Катц Калле
40' Желтая карточка
Якубу Наджиб
56' Желтая карточка
Каррильо Даниэль
89' Желтая карточка
Томас Диого
90' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
90'+5
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
3
Томас
Диого
22
Тойвомяки
Ханри
13
Оксанен
Яакко
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
23
Каррильо
Даниэль
II
7
Ветели
Йоона
9
Вяйринен
Тим
10
Икауниекс
Янис
12
Хуухтанен
Ээту
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
55
Якубу
Наджиб
8
Пеннанен
Петтери
13
Сийра
Тууре
30
Yussif
Daouda
Moussa
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
42
Kai
Meriluoto
10
Ларссон
Адам
КуПС
Ильвес

История личных встреч

КуПС
Ильвес

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 10 (2) 0.48
Икауниекс Янис 5 0.24
Биспо Габриэл 5 0.24
Попович Антон 2 (1) 0.1
Де Паула Таллес 2 0.1
Антви Клинтон 2 0.1
Ветели Йоона 2 0.1
Каррильо Даниэль II 2 0.1
Тойвомяки Ханри 1 0.05
Саволайнен Саку 1 0.05
Дальстрем Себастьян 1 0.05
Оксанен Яакко 1 0.05
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Валенчич Филип 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 8 0.38
Kai Meriluoto 7 0.33
Оллила Туомас 5 0.24
Нгуекам Ариэль 3 0.14
Ларссон Адам 2 0.1
Видьеског Аксель 2 0.1
Алмен Микаэль 1 0.05
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.05
Oiva Jukkola 1 0.05
Отенг Эрик 1 0.05
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 5 0
Рикардо Пауло 4 0
Каррильо Даниэль II 2 1
Икауниекс Янис 3 0
Биспо Габриэл 3 0
Крайдль Йоханнес 1 1
Попович Антон 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Узочокву Хенри 2 0
Нуу Муса 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Антви Клинтон 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Манга Таби 5 0
Катц Калле 5 0
Нгуекам Ариэль 4 0
Сийра Тууре 3 0
Миеттунен Тату 3 0
Арифи Дони 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
14%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
4
18%
2
12%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
0
0%
8
42%
76-90

Забито

35
31
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
6
17%
6
19%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
6
17%
8
26%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
9
26%
4
13%
61-75
7
20%
5
16%
76-90

Пропущено

16
34
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
3
19%
3
9%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
3
19%
6
18%
31-45
5
31%
3
9%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
1
6%
13
38%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0
Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0
Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0
Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 21 13 5 3 35 - 16 44
2. ХИК 20 13 4 3 30 - 16 43
3. Хонка 21 12 5 4 44 - 19 41
4. Хака 21 10 4 7 35 - 38 34
5. СЯК Сейнайоки 21 9 4 8 29 - 30 31
6. Оулу 20 8 5 7 30 - 31 29
7. Интер Турку 20 7 4 9 33 - 26 25
8. Ильвес 21 6 6 9 30 - 35 24
9. ВПС 21 6 4 11 39 - 35 22
10. Мариехамн 20 5 6 9 21 - 30 21
11. Лахти 20 4 5 11 19 - 42 17
12. ХИФК 20 1 6 13 13 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
2. Хонка 10 7 3 0 28 - 8 24
3. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
4. ХИК 10 7 1 2 17 - 11 22
5. СЯК Сейнайоки 11 6 3 2 20 - 15 21
6. Оулу 10 5 3 2 14 - 15 18
7. Интер Турку 11 4 3 4 18 - 13 15
8. Мариехамн 9 3 4 2 11 - 13 13
9. Ильвес 10 4 0 6 14 - 19 12
10. ВПС 10 1 3 6 13 - 17 6
11. Лахти 10 1 3 6 5 - 18 6
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
3. КуПС 10 5 2 3 13 - 10 17
4. ВПС 11 5 1 5 26 - 18 16
5. Ильвес 11 2 6 3 16 - 16 12
6. Оулу 10 3 2 5 16 - 16 11
7. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
8. Хака 10 3 2 5 16 - 21 11
9. Интер Турку 9 3 1 5 15 - 13 10
10. СЯК Сейнайоки 10 3 1 6 9 - 15 10
11. ХИФК 10 1 5 4 10 - 18 8
12. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Якубу Наджиб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Катц Калле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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