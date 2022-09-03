Стадион: Савон Саномат Ареена
0'
26' Желтая карточкаКатц Калле
40' Желтая карточкаЯкубу Наджиб
56' Желтая карточкаКаррильо Даниэль
89' Желтая карточкаТомас Диого
90' Желтая карточкаПеннанен Петтери
90'+5
Ход матча
26'
40'
56'
89'
90'
22
Мяенпя
Аапо
55
Якубу
Наджиб
13
Сийра
Тууре
10
Ларссон
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Тёйряс МиикаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Якубу НаджибЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Oiva Jukkola
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
КуПС
Ильвес
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|10 (2)
|0.48
|Икауниекс Янис
|5
|0.24
|Биспо Габриэл
|5
|0.24
|Попович Антон
|2 (1)
|0.1
|Де Паула Таллес
|2
|0.1
|Антви Клинтон
|2
|0.1
|Ветели Йоона
|2
|0.1
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.1
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.05
|Саволайнен Саку
|1
|0.05
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.05
|Оксанен Яакко
|1
|0.05
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Валенчич Филип
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|8
|0.38
|Kai Meriluoto
|7
|0.33
|Оллила Туомас
|5
|0.24
|Нгуекам Ариэль
|3
|0.14
|Ларссон Адам
|2
|0.1
|Видьеског Аксель
|2
|0.1
|Алмен Микаэль
|1
|0.05
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.05
|Oiva Jukkola
|1
|0.05
|Отенг Эрик
|1
|0.05
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|5
|0
|Рикардо Пауло
|4
|0
|Каррильо Даниэль II
|2
|1
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Биспо Габриэл
|3
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|1
|Попович Антон
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Узочокву Хенри
|2
|0
|Нуу Муса
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|4
|1
|Манга Таби
|5
|0
|Катц Калле
|5
|0
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Миеттунен Тату
|3
|0
|Арифи Дони
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Янтти Теему
|0
|1
|Ларссон Адам
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
14%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
4
18%
2
12%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
0
0%
8
42%
76-90
Забито
35
31
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
6
17%
6
19%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
6
17%
8
26%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
9
26%
4
13%
61-75
7
20%
5
16%
76-90
Пропущено
16
34
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
3
19%
3
9%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
3
19%
6
18%
31-45
5
31%
3
9%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
1
6%
13
38%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0
Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0
Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0
Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|21
|13
|5
|3
|35 - 16
|44
|2.
|ХИК
|20
|13
|4
|3
|30 - 16
|43
|3.
|Хонка
|21
|12
|5
|4
|44 - 19
|41
|4.
|Хака
|21
|10
|4
|7
|35 - 38
|34
|5.
|СЯК Сейнайоки
|21
|9
|4
|8
|29 - 30
|31
|6.
|Оулу
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|4
|9
|33 - 26
|25
|8.
|Ильвес
|21
|6
|6
|9
|30 - 35
|24
|9.
|ВПС
|21
|6
|4
|11
|39 - 35
|22
|10.
|Мариехамн
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|11.
|Лахти
|20
|4
|5
|11
|19 - 42
|17
|12.
|ХИФК
|20
|1
|6
|13
|13 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|2.
|Хонка
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|4.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|5.
|СЯК Сейнайоки
|11
|6
|3
|2
|20 - 15
|21
|6.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|7.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Ильвес
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|10.
|ВПС
|10
|1
|3
|6
|13 - 17
|6
|11.
|Лахти
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|ВПС
|11
|5
|1
|5
|26 - 18
|16
|5.
|Ильвес
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|6.
|Оулу
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|7.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|8.
|Хака
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|9.
|Интер Турку
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|10.
|СЯК Сейнайоки
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|ХИФК
|10
|1
|5
|4
|10 - 18
|8
|12.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров