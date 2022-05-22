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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Брюгге
1:1
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
39' Гол
Ольсен Сков Андреас
55' Желтая карточка
Худт Уэсли
67' Желтая карточка
Вормер Руд
1:1
87' Гол в свои ворота
Хендри Джек
90' Желтая карточка
Бушанан Тажон
90' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
90'+5
22
Миньоле
Симон
4
Нсоки
Стенли
44
Мехеле
Брэндон
5
Хендри
Джек
6
Одои
Денис
7
Ольсен
Сков
Андреас
20
Ванакен
Ханс
90
Де
Кетеларе
Шарль
17
Бушанан
Тажон
32
Нуса
Антонио
10
Ланг
Ноа
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
27
Noah
Sadiki
3
Делькруа
Ханнес
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
10
Версхарен
Яри
55
Кана
Марко
8
Каллен
Джош
7
Амузу
Френсис
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Брюгге
3-1-4-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Брюгге
Андерлехт

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

31 матч

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 19 побед

55 матчей

30.9%
34.5%
34.6%
17 побед 19 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.1%
43.6%
27.3%
16 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

23.6%
41.8%
34.6%
13 побед 23 ничьи 19 побед

История матчей

ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0
Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ольсен Сков Андреас бьет в цель!
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