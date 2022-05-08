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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул

Стадион:
Антверпен
0:4
Конец матча
Андерлехт
0'
9' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
0:1
10' Гол
Амузу Френсис
28' Желтая карточка
Куаме Кристиан
0:2
48' Гол
Зиркзее Джошуа
0:3
53' Гол
Амузу Френсис
0:4
55' Гол
Амузу Френсис
59' Желтая карточка
Бенсон Манюэль
82' Желтая карточка
Геркенс Питер
90'+2
1
Бутез
Жан
30
Сек
Абдулай
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
34
Батай
Йелле
4
Наингголан
Раджа
38
Арун
Фарис
8
Юсуф
Альхассан
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
14
Бенсон
Манюэль
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
3
Делькруа
Ханнес
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
61
Арнстад
Кристиан
55
Кана
Марко
8
Каллен
Джош
7
Амузу
Френсис
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Антверпен
3-5-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Антверпен
Андерлехт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3
Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0
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    • 46'
      Батай Йелле уходит с поля. Михел Анже Баликвиша выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      28'
      Куаме Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Амузу Френсис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Арнстад Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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