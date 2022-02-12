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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
1:2
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
18' Гол
Куаме Кристиан
0:2
33' Гол
Рафаэлов Лиор
39' Желтая карточка
Думбия Идрисса
1:2
74' Гол
Гано Зиньо
84' Желтая карточка
Боссут Сэмми
90' Желтая карточка
Zeno Debast
90'+4
1
Боссут
Сэмми
5
Коолс
Дион
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
98
Думбия
Идрисса
21
Сек
Ибраима
54
Dion
De
Neve
10
Говеа
Омар
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
Зульте-Варегем
4-2-3-1
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Андерлехт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
8 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед

41 матч

14.6%
17.1%
68.3%
6 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

9.8%
39%
51.2%
4 победы 16 ничьих 21 победа

Второй тайм

19.5%
36.6%
43.9%
8 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

ТМК
3:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
7:0
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
2:3
ПДА
2:0
С
2:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛППОЧГ
1:2
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
0:4
ЛЖ
0:0
КБ
4:2
КБ
0:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 14 (2) 0.52
Гано Зиньо 13 (1) 0.48
Кутеса Дерек 3 0.11
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Сиссако Абдулайе 2 0.07
Dion De Neve 2 0.07
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 12 0.44
Рафаэлов Лиор 10 (2) 0.37
Раман Бенито 8 (1) 0.3
Куаме Кристиан 6 0.22
Гомес Серхио 5 (3) 0.19
Версхарен Яри 5 0.19
Амузу Френсис 4 0.15
Ашимеру Маджид 2 0.07
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 0
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 5 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Думбия Идрисса 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 5 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
28
5 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
11%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
4
21%
7
25%
61-75
7
37%
5
18%
76-90

Пропущено

30
14
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
3%
4
29%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
8
27%
2
14%
61-75
4
13%
5
36%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
10%
2
7%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
2
10%
7
25%
61-75
6
30%
8
29%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
25%
4
20%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Забито

39
56
15 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
10%
5
9%
1-15
4
10%
9
16%
16-30
7
18%
9
16%
31-45
5
13%
6
11%
46-60
6
15%
14
25%
61-75
13
33%
13
23%
76-90

Пропущено

54
34
22 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
7
13%
8
24%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
9
17%
4
12%
31-45
11
20%
4
12%
46-60
13
24%
5
15%
61-75
8
15%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2
Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
4. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 25 13 3 9 45 - 41 42
8. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
9. Серкль Брюгге 27 10 5 12 39 - 34 35
10. Генк 25 10 5 10 48 - 38 35
11. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 27 6 8 13 37 - 56 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
3. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
4. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
8. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
9. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
10. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
11. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
12. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт онлайн


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