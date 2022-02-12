Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
0:1
18' ГолКуаме Кристиан
0:2
33' ГолРафаэлов Лиор
39' Желтая карточкаДумбия Идрисса
1:2
74' ГолГано Зиньо
84' Желтая карточкаБоссут Сэмми
90' Желтая карточкаZeno Debast
Ход матча
18'
0:1
33'
0:2
39'
74'
1:2
84'
90'
21
Сек
Ибраима
54
Dion
De
Neve
10
Говеа
Омар
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
56
Zeno
Debast
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
54 Dion De NeveПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Зульте-Варегем
Андерлехт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
8 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед
41 матч
14.6%
17.1%
68.3%
6 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
9.8%
39%
51.2%
4 победы 16 ничьих 21 победа
Второй тайм
19.5%
36.6%
43.9%
8 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|14 (2)
|0.52
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.48
|Кутеса Дерек
|3
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.07
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|12
|0.44
|Рафаэлов Лиор
|10 (2)
|0.37
|Раман Бенито
|8 (1)
|0.3
|Куаме Кристиан
|6
|0.22
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.19
|Версхарен Яри
|5
|0.19
|Амузу Френсис
|4
|0.15
|Ашимеру Маджид
|2
|0.07
|Мурильо Микаэль
|1
|0.04
|Телин Исаак
|1
|0.04
|Худт Уэсли
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|5
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Худт Уэсли
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
28
5 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
11%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
4
21%
7
25%
61-75
7
37%
5
18%
76-90
Пропущено
30
14
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
3%
4
29%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
8
27%
2
14%
61-75
4
13%
5
36%
76-90
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
10%
2
7%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
2
10%
7
25%
61-75
6
30%
8
29%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
25%
4
20%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Забито
39
56
15 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
10%
5
9%
1-15
4
10%
9
16%
16-30
7
18%
9
16%
31-45
5
13%
6
11%
46-60
6
15%
14
25%
61-75
13
33%
13
23%
76-90
Пропущено
54
34
22 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
7
13%
8
24%
1-15
6
11%
3
9%
16-30
9
17%
4
12%
31-45
11
20%
4
12%
46-60
13
24%
5
15%
61-75
8
15%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2
Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|4.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|25
|13
|3
|9
|45 - 41
|42
|8.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|9.
|Серкль Брюгге
|27
|10
|5
|12
|39 - 34
|35
|10.
|Генк
|25
|10
|5
|10
|48 - 38
|35
|11.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|27
|6
|8
|13
|37 - 56
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|4.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|8.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|9.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|10.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|11.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|12.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3