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  3. Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
Унион Сент-Жиллуаз
3:1
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
2' Гол
Ниукоп Барт
2:0
12' Гол
Ванзейр Данте
2:1
26' Гол
Каллен Джош
31' Желтая карточка
Каллен Джош
47' Желтая карточка
Амани Жан
50' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
3:1
52' Гол
Митома Каору
90' Желтая карточка
Багер Йонас
90' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
90'+7
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
17
Теума
Тедди
6
Нильсен
Каспер
8
Амани
Жан
18
Митома
Каору
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
4
Худт
Уэсли
2
Магальян
Лисандро
14
Михайличенко
Богдан
10
Версхарен
Яри
55
Кана
Марко
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
Андерлехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0
Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Каллен Джош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Каллен Джош бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ниукоп Барт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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