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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Атромитос
2:0
Конец матча
Астерас
0'
1:0
9' Гол
Хациисаяс Димитриос
2:0
12' Гол
Кьяртанссон Видар
20' Желтая карточка
20' Желтая карточка
Костаньо Хосе
48' Желтая карточка
Мунафо Хуан
62' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
71' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90'+6
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
3
Nicolaos
Athanasiou
17
Эрлингмарк
Огюст
30
Куэн
Андреас
6
Гонсалес
Эдер
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
1
Пападопулос
Никос
25
Гардавски
Михаэль
87
Жуканович
Эрвин
19
Костаньо
Хосе
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
40
Паскуаль
Андрес
23
Риера
Адриан
9
Барралес
Джеронимо
Атромитос
4-3-3
Астерас
4-4-2

История личных встреч

Атромитос
Астерас

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

44 матча

38.6%
29.5%
31.9%
17 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.5%
47.7%
22.8%
13 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

22.7%
47.7%
29.6%
10 побед 21 ничья 13 побед

История матчей

К
1:3
С
0:0
С
2:0
С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

1.27
0.84

Тотал матчей

2.5
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

70
107

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.33
Робай Гаэтан 2 0.17
Marios Tzavidas 2 0.17
Кечрида Вайди 1 0.08
Муньис Хуан 1 0.08
Ротариу Дорин 1 0.08
Хациисаяс Димитриос 1 0.08
Фридйонссон Самуэль 1 0.08
Georgios Tzovaras 1 0.08
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.25
Рехис Франсеск 2 0.17
Барралес Джеронимо 1 0.08
Гардавски Михаэль 1 0.08
Станко Калеб 1 0.08
Бенито Асьер 1 0.08
Костаньо Хосе 1 0.08
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдер 5 0
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Хациисаяс Димитриос 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Кечрида Вайди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Иглесиас Матиас 5 0
Мунафо Хуан 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Паскуаль Андрес 3 0
Барралес Джеронимо 2 0
Тилика Лео 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Georgios Kosteas 1 0

Результаты матчей

Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7
Атромитос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астерас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
3
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Астерас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3
АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0
Астерас
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3
Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2

Результаты матчей

Атромитос
Астерас

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
3
3
4
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 12 11 1 0 22 - 4 34
2. АЕК 3:0 12 9 1 2 23 - 5 28
3. Олимпиакос 1:0 12 7 3 2 18 - 8 24
4. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Атромитос 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Панетоликос 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Астерас 12 1 7 4 10 - 14 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
13. Левадиакос 0:1 12 1 4 7 6 - 15 7
14. ОФИ 0:3 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. АЕК 3:0 6 5 0 1 12 - 2 15
3. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
4. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Олимпиакос 1:0 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Атромитос 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 0:3 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АЕК 3:0 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Олимпиакос 1:0 6 3 2 1 7 - 4 11
5. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 0:3 6 1 2 3 5 - 11 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 7 0 4 3 7 - 11 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 0:1 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Костаньо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
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