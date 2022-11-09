Тур: 12. Стадион: Перистери.
0'
1:0
9' ГолХациисаяс Димитриос
2:0
12' ГолКьяртанссон Видар
20' Желтая карточкаКостаньо Хосе
48' Желтая карточкаМунафо Хуан
62' Желтая карточкаГонсалес Эдер
71' Желтая карточкаИглесиас Матиас
90'+6
Ход матча
9'
12'
20'
20'
48'
62'
68'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Атромитос
Астерас
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
44 матча
38.6%
29.5%
31.9%
17 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.5%
47.7%
22.8%
13 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
22.7%
47.7%
29.6%
10 побед 21 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.3
0.83
Среднее время на гол
69
108
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
1.27
0.84
Тотал матчей
2.5
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
70
107
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.33
|Робай Гаэтан
|2
|0.17
|Marios Tzavidas
|2
|0.17
|Кечрида Вайди
|1
|0.08
|Муньис Хуан
|1
|0.08
|Ротариу Дорин
|1
|0.08
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.08
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.08
|Georgios Tzovaras
|1
|0.08
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.25
|Рехис Франсеск
|2
|0.17
|Барралес Джеронимо
|1
|0.08
|Гардавски Михаэль
|1
|0.08
|Станко Калеб
|1
|0.08
|Бенито Асьер
|1
|0.08
|Костаньо Хосе
|1
|0.08
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Хациисаяс Димитриос
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Кечрида Вайди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Иглесиас Матиас
|5
|0
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|Тилика Лео
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
7
Атромитос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астерас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
3
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Астерас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3
АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0
Астерас
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3
Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2
Результаты матчей
Атромитос
Астерас
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
43
14
25
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
48
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|12
|11
|1
|0
|22 - 4
|34
|2.
|АЕК
|3:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 5
|28
|3.
|Олимпиакос
|1:0
|12
|7
|3
|2
|18 - 8
|24
|4.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Панетоликос
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Астерас
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Левадиакос
|0:1
|12
|1
|4
|7
|6 - 15
|7
|14.
|ОФИ
|0:3
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|АЕК
|3:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Олимпиакос
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|0:3
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|3:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Олимпиакос
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|0:3
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|0:1
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5