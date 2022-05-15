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  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Астерас
2:2
Конец матча
Аполлон Смирнис
0'
34' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
44' Желтая карточка
Витлис Вассилис
1:0
49' Гол
Барралес Джеронимо
1:1
69' Гол
Цилулис Сотирис
2:1
74' Гол
Иглесиас Матиас
2:2
90' Гол
Дауда Абиола
90' Красная карточка
Иглесиас Матиас
90'+8
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
42
Антцулас
Георгиос
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
8
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
92
Михопулос
Атанасиос
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Коцарис
Костас
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
31
Лисгарас
Христос
3
Витлис
Вассилис
64
Фатион
Антони
21
Кастро
Фабри
14
Сливка
Выкинтас
10
Мартинес
Николас
II
9
Иоаннидис
Николаос
27
Дауда
Абиола
Астерас
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-3-1-2

История личных встреч

Астерас
Аполлон Смирнис

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паскуаль Андрес 1 0.14
Рехис Франсеск 1 0.14
Риера Адриан 1 0.14
Барралес Джеронимо 1 0.14
Мунафо Хуан 1 0.14
Иглесиас Матиас 1 0.14
Альварес Федерико 0 0
Тилика Лео 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 3 0.43
Сливка Выкинтас 1 0.14
Цилулис Сотирис 1 0.14
Иоаннидис Николаос 1 0.14
Фатион Антони 1 0.14
Баксеванидис Димос 0 0
Мартинес Николас II 0 0
Витлис Вассилис 0 0
Крайопулос Эммануил 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Иглесиас Матиас 0 1
Альварес Федерико 1 0
Христос Тасулис 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Тилика Лео 1 0
Риера Адриан 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витлис Вассилис 3 0
Алвеш Бруну 2 0
Рогне Томас 1 0
Баксеванидис Димос 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Дентакис Антонис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Сорчан Грега 1 0
Фатион Антони 1 0
Кастро Фабри 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ионикос 7 6 1 0 18 - 8 45
2. ОФИ 7 2 1 4 7 - 13 44
3. Астерас 7 1 3 3 6 - 8 41
4. Волос 7 2 4 1 12 - 6 40
5. Панетоликос 7 1 2 4 5 - 9 37
6. Атромитос 7 2 4 1 6 - 5 33
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 7 26
8. Аполлон Смирнис 7 2 3 2 7 - 10 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 4 1 0 3 4 - 6 40
2. Волос 4 2 1 1 9 - 3 37
3. Панетоликос 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Ионикос 3 2 1 0 10 - 4 7
6. Аполлон Смирнис 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Астерас 4 0 2 2 4 - 7 2
8. Ламия 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 3 1 1 1 2 - 1 39
2. Ионикос 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 5 - 9 17
5. Атромитос 4 1 3 0 4 - 3 6
6. ОФИ 3 1 1 1 3 - 7 4
7. Панетоликос 3 1 0 2 2 - 4 3
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
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    • Желтая карточка
      44'
      Витлис Вассилис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Баксеванидис Димос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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