Стадион: Теодорос Колокотронис
2:2
Конец матча
34' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
44' Желтая карточкаВитлис Вассилис
1:0
49' ГолБарралес Джеронимо
1:1
69' ГолЦилулис Сотирис
2:1
74' ГолИглесиас Матиас
2:2
90' ГолДауда Абиола
90' Красная карточкаИглесиас Матиас
Ход матча
44'
49'
69'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
52 Владение мячом, % 48
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Babis Tennes
История личных встреч
Астерас
Аполлон Смирнис
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паскуаль Андрес
|1
|0.14
|Рехис Франсеск
|1
|0.14
|Риера Адриан
|1
|0.14
|Барралес Джеронимо
|1
|0.14
|Мунафо Хуан
|1
|0.14
|Иглесиас Матиас
|1
|0.14
|Альварес Федерико
|0
|0
|Тилика Лео
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|3
|0.43
|Сливка Выкинтас
|1
|0.14
|Цилулис Сотирис
|1
|0.14
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.14
|Фатион Антони
|1
|0.14
|Баксеванидис Димос
|0
|0
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Витлис Вассилис
|0
|0
|Крайопулос Эммануил
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Иглесиас Матиас
|0
|1
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витлис Вассилис
|3
|0
|Алвеш Бруну
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Баксеванидис Димос
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Дентакис Антонис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Сорчан Грега
|1
|0
|Фатион Антони
|1
|0
|Кастро Фабри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ионикос
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|45
|2.
|ОФИ
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|44
|3.
|Астерас
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|41
|4.
|Волос
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|40
|5.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|37
|6.
|Атромитос
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|33
|7.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|40
|2.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|37
|3.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|34
|4.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27
|5.
|Ионикос
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Астерас
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|8.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|39
|2.
|Ионикос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|38
|3.
|Ламия
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|25
|4.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|17
|5.
|Атромитос
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|ОФИ
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|7.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|Волос
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3