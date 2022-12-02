Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ovidiu Horsia пробует нанести удар издали, но Andreas Leitner держит все под контролем

Первый тайм

50' Команда Петролул Плоешти имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Петролул Плоешти будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фюлёп Лоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Фюлёп Лоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бричаг Марьюс из команды Университатя не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Хайта Флориан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Университатя

41' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Университатя

36' Борца Флорин не смог попасть в створ ударом издали

36' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

33' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Университатя

29' Фюлёп Лоран нанес удар головой, но Andreas Leitner спокойно отбил мяч.

28' Влэдою Штефан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Тьям Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Хайта Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игрок из команды Университатя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Университатя

24' Игрок команды Петролул Плоешти бьет, но мяч проходит мимо ворот

24' Тичу Валентин Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Тьям Мамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Матч приостановлен из-за петард на поле

16' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' О, нет. Из многообещающей позиции Тьям Мамаду из команды Университатя наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Университатя

6' Удар от ворот произведет Университатя

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Игрок из команды Университатя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Университатя начинает с центра поля