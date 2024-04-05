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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Спортиво Лукеньо
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
41' Гол
Мартинес Адриан
0:2
45' Гол
Мартинес Рохер
50' Желтая карточка
Рохас Родриго
57' Желтая карточка
Мартинес Рохер
72' Желтая карточка
Конти Херман
81' Желтая карточка
Ruben Rios
85' Желтая карточка
Соса Сантьяго
90'+5
1
Gonzalo
Falcon
2
Rodi
Ferreira
5
Alexis
Villalva
23
Pablo
Aguilar1
6
Суарес
Матиас
II
16
Ruben
Rios
18
Рохас
Родриго
10
Nicolas
Mana
37
Lautaro
Comas
22
Marcelo
Ferreira
III
9
Alex
Alvarez
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
20
Конти
Херман
2
Бассо
Агустин
34
Мура
Факундо
15
Gaston
Martirena
13
Соса
Сантьяго
32
Альмендра
Агустин
22
Baltasar
Rodriguez
10
Мартинес
Рохер
9
Мартинес
Адриан
Спортиво Лукеньо
Расинг Авельянеда

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Лукеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Fernandez 1 0.5
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 1 1
Мартинес Адриан 1 1

Карточки

Спортиво Лукеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохас Родриго 1 0
Ruben Rios 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Соса Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Спортиво Лукеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спортиво Лукеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Спортиво Лукеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1
Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Спортиво Лукеньо - 2 де Майо 2:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 2:0 Спортиво Лукеньо - Спортиво Триниденсе 2:1 Ресистенсия - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Спортиво Лукеньо
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортиво Лукеньо
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кокимбо Юнидо
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Спортиво Лукеньо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кокимбо Юнидо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортиво Лукеньо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спортиво Лукеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кокимбо Юнидо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Спортиво Лукеньо Рохас Родриго 1
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