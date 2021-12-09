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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Челси
Прогнозы 41
Брентфорд 4.9% (2)
X 4.9% (2)
Челси 90.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Челси
5.65
4.04
1.72
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брентфорд
Челси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
4:0
К
4:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсс Маркус 5 (1) 1.67
Висса Йоан 3 1
Тони Айвен 1 0.33
Каньос Серхи 1 0.33
Мбеумо Брайан 1 0.33
Годдос Саман 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 1 0.5
Хаверц Кай 1 0.5
Зиеш Хаким 0 0
Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годдос Саман 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Маланг 1 0
Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3
Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
1/8 финала
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
0 Арсенал
0 Сандерленд
0 Ливерпуль
0 Лестер
0 Брентфорд
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Брентфорд 4.9% (2)
    X 4.9% (2)
    Челси 90.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Челси
    5.65
    4.04
    1.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брентфорд - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Челси

    Исход игры
    Брентфорд
    4.9% (2)
    Ничья
    4.9% (2)
    Челси
    90.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (27)
    Меньше
    25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (28)
    Нет
    22.22% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    53.7% (22)
    0:2 Челси
    12.2% (5)
    1:3 Челси
    9.8% (4)
    0:1 Челси
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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