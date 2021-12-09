Англия: Кубок лиги 2021-2022
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Стадион: Брентфорд Коммьюнити
История личных встреч
Брентфорд
Челси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсс Маркус
|5 (1)
|1.67
|Висса Йоан
|3
|1
|Тони Айвен
|1
|0.33
|Каньос Серхи
|1
|0.33
|Мбеумо Брайан
|1
|0.33
|Годдос Саман
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|Хаверц Кай
|1
|0.5
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годдос Саман
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Маланг
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3
Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Брентфорд - Челси
Исход игры
Брентфорд
4.9% (2)
Ничья
4.9% (2)
Челси
90.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
75% (27)
Меньше
25% (9)
Обе команды забьют
Да
77.78% (28)
Нет
22.22% (8)
Популярный счёт
1:2 Челси
53.7% (22)
0:2 Челси
12.2% (5)
1:3 Челси
9.8% (4)
0:1 Челси
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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