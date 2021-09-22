Англия: Премьер-лига 2021-2022
Брентфорд
Позже
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.4
|2.
|Норгор Кристиан
|1
|0.2
|3.
|Каньос Серхи
|1
|0.2
|4.
|Мбеумо Брайан
|1
|0.2
|5.
|Янссон Понтус
|0
|0
|6.
|Пиннок Итан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|4 (1)
|0.8
|2.
|Мане Садио
|3
|0.6
|3.
|Жота Диогу
|2
|0.4
|4.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.2
|5.
|Фирмино Роберто
|1
|0.2
|6.
|Кейта Наби
|1
|0.2
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|8.
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|9.
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|10.
|Цимикас Костас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баптист Шендон
|1
|1
|2.
|Норгор Кристиан
|2
|0
|3.
|Янссон Понтус
|1
|0
|4.
|Тони Айвен
|1
|0
|5.
|Генри Рико
|1
|0
|6.
|Айер Кристоффер
|1
|0
|7.
|Каньос Серхи
|1
|0
|8.
|Янельт Витали
|1
|0
|9.
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|4.
|Салах Мохамед
|1
|0
|5.
|Цимикас Костас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брентфорд
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|Ливерпуль
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Брентфорд 7:0 Олдхэм Атлетик Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд
Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =4 -1Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Брентфорд - Ливерпуль
Исход игры
Брентфорд
0% (0)
Ничья
7.3% (3)
Ливерпуль
92.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
51.35% (19)
Нет
48.65% (18)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
31.7% (13)
1:2 Ливерпуль
29.3% (12)
1:3 Ливерпуль
12.2% (5)
0:3 Ливерпуль
9.8% (4)
1:4 Ливерпуль
4.9% (2)
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