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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тони Айвен 2 (1) 0.4
2. Норгор Кристиан 1 0.2
3. Каньос Серхи 1 0.2
4. Мбеумо Брайан 1 0.2
5. Янссон Понтус 0 0
6. Пиннок Итан 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 4 (1) 0.8
2. Мане Садио 3 0.6
3. Жота Диогу 2 0.4
4. Фабиньо Энрике 1 0.2
5. Фирмино Роберто 1 0.2
6. Кейта Наби 1 0.2
7. Александер-Арнольд Трент 0 0
8. Алькантара Тьяго 0 0
9. Ван Дейк Виргил 0 0
10. Цимикас Костас 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Баптист Шендон 1 1
2. Норгор Кристиан 2 0
3. Янссон Понтус 1 0
4. Тони Айвен 1 0
5. Генри Рико 1 0
6. Айер Кристоффер 1 0
7. Каньос Серхи 1 0
8. Янельт Витали 1 0
9. Мбеумо Брайан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Хендерсон Джордан 1 0
4. Салах Мохамед 1 0
5. Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 0
 Ливерпуль 0 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Брентфорд 7:0 Олдхэм Атлетик Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд
Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
4. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов 5 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Брентфорд 0% (0)
    X 7.3% (3)
    Ливерпуль 92.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ливерпуль
    7.29
    4.58
    1.54
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Брентфорд - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Ливерпуль

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    7.3% (3)
    Ливерпуль
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    31.7% (13)
    1:2 Ливерпуль
    29.3% (12)
    1:3 Ливерпуль
    12.2% (5)
    0:3 Ливерпуль
    9.8% (4)
    1:4 Ливерпуль
    4.9% (2)
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