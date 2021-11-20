Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Гуд Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Брентфорд выполняет удар от ворот.

91' Уилсон Каллум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Жоэлинтон задерживает мяч рукой

90' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Брентфорд выполняет удар от ворот.

88' Уилсон Каллум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Тони Айвен из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Судья подбегает и показывает Норгор Кристиан из команды Брентфорд отложенную желтую карточку за фол.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок Жоэлинтон из команды Ньюкасл неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Ньюкасл

78' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

78' Уилсон Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Карл Дарлоу отбил мяч на угловой после удара Ониика Фрэнк из штрафной площади.

77' Опасность! Генри Рико из команды Брентфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

77' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

75' Г О О О О Л - Сен-Максимен Аллан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

75' Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе

74' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Пиннок Итан из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Янельт Витали навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Каньос Серхи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Ньюкасл

68' Отличные скиллы показывает Сен-Максимен Аллан , обводя своих соперников

68' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Уилсон Каллум из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Брентфорд выполняет удар от ворот.

64' Шанс! Жоэлинтон из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо

64' Каньос Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Генри Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Г О О О О Л - Ласcеллс Джамал уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

61' Опасность! Генри Рико из команды Брентфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

61' Отличные скиллы показывает Генри Рико , обводя своих соперников

61' Брентфорд выполняет удар от ворот.

60' Расмуссен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Отличные скиллы показывает Сен-Максимен Аллан , обводя своих соперников

60' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Жоэлинтон из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' Опасность! Уиллок Джо из команды Ньюкасл отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

56' Кларк Киран нанес удар головой, но Альваро Фернандес спокойно отбил мяч.

55' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Уилсон Каллум из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Уилсон Каллум получил желтую карточку от судьи